Vier Belgische deelnemers voor Koningin Elisabethwedstrijd

Vier zangeressen verdedigen de Belgische kleuren op de Koningin Elisabethwedstrijd. Die staat dit jaar voor de tiende keer in het teken van zang en vindt plaats tussen 21 mei en 3 juni. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

De jury, onder leiding van Bernard Foccroulle, selecteerde 68 zangers uit een groep van 412 kandidaten. Daarvan zullen er 64 aantreden in de wedstrijd: 44 vrouwen en 20 mannen – 28 sopranen, 15 mezzo-sopranen, 1 contra-alt, 7 tenoren, 9 baritons en 4 bassen. Vier mensen haakten alsnog af. In de groep zijn twintig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Zuid-Korea spant de kroon met 18 deelnemers. De Belgische deelnemers zijn de sopranen Margaux de Valensart (1991) en Kelly Poukens (1992) en de mezzosopranen Linsey Coppens (1993) en Lotte Verstaen (1996).

De eerste ronde van de wedstrijd staat op de planning voor 21 en 22 mei in Flagey in Brussel, met dagelijks twee sessies, om 14 uur en 20 uur. In de halve finale blijven 24 kandidaten over. Zij zingen die halve finale op 24 en 25 mei. Op 1, 2 en 3 juni treden de 12 finalisten ten slotte aan op het podium van de Henry Leboeufzaal in Bozar.

De Koningin Elisabethwedstrijd bestaat sinds 1937, en is afwisselend gewijd aan piano, viool, cello en zang. Vorig jaar won de Koreaanse celliste Hayoung Choi de eerste prijs. De vorige editie zang (2018) werd gewonnen door de Duitse bariton Samuel Hasselhorn.

