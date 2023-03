Jumbo-Visma is de beste in ploegentijdrit Parijs-Nice, Magnus Cort is nieuwe leider

Jumbo-Visma heeft dinsdag de derde rit in Parijs-Nice (WorldTour), een ploegentijdrit van 32,2 km in en om Dampierre-en-Burly, op zijn naam geschreven.

De Nederlandse WorldTour-ploeg, met Nathan Van Hooydonck in de rangen, bleef in een tijd van 33:55 het Amerikaanse EF Education-EasyPost (+0:01) en het Australische Jayco AlUla (+0:04) voor.

De Deen Magnus Cort (EF Education-EasyPost) neemt de leiderstrui over van zijn landgenoot Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Hij heeft in het nieuwe klassement een seconde voorsprong op Nathan Van Hooydonck.

Het was de eerste keer in dertig jaar tijd dat Parijs-Nice een ploegentijdrit bevatte. Het was bovendien geen gangbare ploegentijdrit. De tijd van de eerste renner van het team, die over de aankomst kwam, was beslissend voor dagwinst. Voor het klassement golden de individuele tijden.

Woensdag wacht de renners in Parijs-Nice de eerste aankomst bergop, naar La Loge des Gardes (6,7 km aan 7,1 procent). Vanaf de start in Saint-Amand-Montrond, de geboorteplaats van Julian Alaphilippe, wachten de renners 164,7 kilometers.

