Personeelslid Delhaize: ‘Wij willen niet werken voor iemand die ons dreigt te behandelen als honden’

Delhaize heeft dinsdag bekendgemaakt dat het alle 128 winkels die het zelf uitbaat, wil verzelfstandigen. Bij het personeel komt dat besluit hard aan. ‘De zaken gaan slecht? Tijdens corona stonden hier rijen van honderden meters lang.’

De ingang van het Delhaize-filiaal in de De Henninstraat in Elsene is gebarricadeerd met winkelkarretjes. Het rolluik ervoor is naar beneden, en ook bij de ondergrondse parking blijven de slagbomen naar beneden. Op affiches staat dat inkopen doen momenteel niet mogelijk is. De klanten die mondjesmaat toch komen aanwandelen, worden door een handvol personeelsleden vriendelijk maar kordaat weggestuurd. ‘Ja, we staken. Neen, vandaag gaan we niet meer open’, klinkt het.

Het besluit van de directie van Delhaize om de laatste 128 supermarkten in ons land die het nog zelf uitbaat, te verzelfstandigen, lijkt hier extra hard aan te komen. Dit filiaal in de De Henninstraat, vlak bij het Flageyplein, was in 1957 de allereerste ‘echte’ supermarkt van België. 400 vierkante meter groot en met voorverpakt vlees bij de slager, ongezien voor die tijd. ‘Het was toen zelfs de allergrootste supermarkt van Europa’, beweert een van de samengedromde personeelsleden aan de toegangspoort. ‘En hypermodern, zeker voor zijn tijd.’

Vandaag herinnert alleen nog een aantal metalen panelen met oude foto’s tegen de gevel aan een glorieus verleden – al werden die panelen daar zes jaar geleden vooral geplaatst om daklozen te beletten onder de luifels van het gebouw te kamperen. ‘Maar vergis je niet, deze winkel draait nog altijd op volle toeren’, zegt een werknemer die beweert al 33 jaar voor Delhaize te werken. Net als zijn collega’s wil hij niet met zijn naam in de krant. ‘De emoties laaien vandaag nog te hoog op’, klinkt het.

Grote achterdocht

Dat dit filiaal nog op volle toeren draait, was volgens de stakers maar al te duidelijk tijdens de coronacrisis. ‘In rijen van honderden meters lang stonden de klanten aan te schuiven, meerdere straathoeken ver’, klinkt het. ‘We haalden hier makkelijk omzetcijfers van 300.000 euro per dag. Waar is dat geld heengegaan? Naar de aandeelhouders natuurlijk. Wanneer het wat moeilijker wordt, is het de kleine man die als eerste de klap moet verwerken. Het nieuws van vanmorgen is hier als een grote schok binnengekomen. Het is vreselijk.’

Het personeel van de eigen winkels krijgt van de directie nochtans de garantie dat de loon- en arbeidsvoorwaarden gegarandeerd zijn. Van ontslagen is, behalve op het hoofdkantoor, geen sprake.

Aan de stakerspost in Elsene wordt die belofte met grote achterdocht onthaald. ‘Zal dat wel echt zo zijn?’, vraagt een medewerker, aangesloten bij de christelijke vakbond, zich luidop af. ‘De zelfstandige winkels van Delhaize zijn in de regel ook open op zon- en feestdagen. Zullen wij dat dan ook moeten beginnen te doen? En welk salaris zal daar dan tegenover staan? Wij hebben in elk geval geen zin om te werken voor een overnemer die ons dreigt te behandelen als honden.’

Vertrekpremie

Onder het personeel van de allereerste Delhaizesupermarkt leeft de vrees dat er helemaal geen overnemer zal worden gevonden. ‘Tja, de directie roept nu al luidop dat deze winkels het niet zo goed meer doen. Ook al klopt dat volgens ons niet, wie staat te springen om hier dan in te stappen?’, zegt de vakbondsman. ‘Als er winkels gesloten moeten worden, dan zullen wij strijden voor een goede vertrekpremie.’

Volgens persagentschap Belga had dinsdagmiddag het personeel van 114 van de 128 supermarkten van Delhaize in eigen beheer het werk neergelegd. De filialen die uitbesteed zijn aan zelfstandigen, de logistieke afdeling van de warenhuisketen en het hoofdkantoor zijn niet getroffen door stakingen, benadrukt Delhaize aan De Standaard.

Hoelang ze hun actie nog denken vol te houden, daar wilde dinsdagmiddag niemand in Elsene al een uitspraak over doen. ‘We kunnen nu nog niet opnieuw aan werken denken.’

