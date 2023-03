Het zit er bovenarms op tussen Trump en zijn favoriete nieuwszender

Mediamagnaat Rupert Murdoch, ceo van de Amerikaanse tv-zender Fox News, moest vorige week toegeven dat de zender systematisch leugens verspreidt voor meer marktaandeel. Tot inkeer leidt dat niet, integendeel. Sterpresentator Tucker Carlson lanceerde alweer een nieuwe complottheorie over de treinramp in Ohio. Wat zegt dat over Murdoch en Fox? En wat met de relatie met Donald Trump?





In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.