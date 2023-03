‘Sterf, teef’, zei een man in het Russisch nadat hij een Oekraïense krijgsgevangene had neergeschoten

Iemand die aanwezig was bij de executie van een man in een Oekraïens legeruniform heeft de video op sociale media gezet. Oekraïne start een onderzoek op onder de noemer ‘oorlogsmisdaad’.

Een ongewapende man in een legeruniform met een Oekraïense vlag op het embleem op z’n rechterarm staat in een bos, mogelijk aan de rand van een loopgraaf. Hij rookt een sigaret en kijkt in de camera. ‘Ik ben nu aan het filmen’, hoor je een stem in het Russisch zeggen. De soldaat haalt de sigaret uit z’n mond, blaast de rook en zegt rustig ‘Slava Ukraini’, glorie aan Oekraïne. Onmiddellijk klinken schoten in zijn richting. Schokkend valt hij op de grond. ‘Hoezo, glorie aan Oekraïne’, zegt een andere stem in het Russisch. ‘Sterf, teef’’, merkt een andere Russische stem op.

Iemand die aan de kant stond vanwaar de kogels kwamen, heeft deze video op sociale media gezet. Tot nu toe heeft niemand de echtheid van de beelden kunnen bevestigen. Volgens het Oekraïense leger gaat het om Tymofiy Shadura, die sinds 3 februari vermist was. Zijn medesoldaten zeggen dat hij de laatste keer gezien is in de buurt van Bachmoet, waar al maandenlang bijzonder hard wordt gevochten. ‘Het lichaam bevindt zich op dit moment in tijdelijk bezet gebied’, staat in een statement van het leger.

9.000 onderzoeksrechters

BBC sprak met een vrouw die zich de zus van de neergeschoten soldaat noemt. ‘Mijn broer zou perfect in staat zijn om zich zo tegenover de Russen te gedragen. Hij heeft in z’n leven nooit de waarheid verzwegen en hij zou dat zeker niet doen bij de Russen’, zei ze.

President Volodimir Zelenski beloofde dat de daders gepakt zullen worden. De video is materiaal waarmee onderzoekers naar oorlogsmisdaden aan de slag kunnen. Gisteravond meldde de openbare aanklager Andriy Kostin op Twitter dat hij een strafonderzoek had geopend naar schendingen van het oorlogsrecht.

Het wordt een bijzonder moeilijke zoektocht, omdat de moord is gepleegd in een gebied waar hevig strijd wordt gevoerd. De gerechtelijke instanties wagen zich daar voorlopig niet. De enige kans dat de daders worden opgepakt, is als ze levend in handen komen van het Oekraïense leger, dat hen dan aan de gerechtelijke autoriteiten moet overmaken.

Het gerecht heeft de handen vol met onderzoek naar oorlogsmisdaden. Kostin (49), die deze zomer na het ontslag van Irina Venediktova werd benoemd, heeft nu een team van negenduizend onderzoeksrechters. Op 1 februari deelde Kostin mee dat er tot nu toe 65.000 misdaden zijn geregistreerd. Het grootste aandeel betreft misdaden tegen burgers: ze worden beschoten, gemarteld en gedood, ze zijn slachtoffer van seksueel geweld, hun woningen worden geplunderd, ze moeten naar Rusland verhuizen, hun kinderen worden gedeporteerd.

Gecastreerd

Daarnaast zijn er ook misdaden geregistreerd tegen Oekraïense krijgsgevangenen. In juli verscheen een video, opgenomen in de Donbas, waarop een gevangen Oekraïense soldaat gecastreerd wordt. Op 7 augustus kwamen waarschijnlijk meer dan vijftig Oekraïense soldaten, die door de Russen in Marioepol waren gevangengezet, om toen een explosie hun gevangenis vernielde. De Oekraïense overheid noemde dat toen een ‘geplande massamoord.’

Volgens de website justice.net lopen op dit moment in dertien steden processen tegen 75 militairen. De meeste Russische soldaten worden ‘in absentia’ (bij afwezigheid, red.) veroordeeld. Slechts tien waren aanwezig bij de behandeling van hun zaak in de rechtbank.

Naast berechting in Oekraïne kunnen verdachten ook voor het Internationaal Strafhof gedaagd worden. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, wil dat de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, Karim Khan, onmiddellijk een onderzoek opstart.

In zijn dagelijkse videotoespraak bracht president Zelenski hulde aan de soldaat en hij beloofde dat de daders gevonden zullen worden. Hij vroeg de bevolking om de roep ‘Slava Ukraini’ te herhalen. Enkele uren later echode Facebook ‘Slava Ukraini’ in veelvoud, van alle berichten die de Oekraïners hadden gepost.

