Jambon wendt begrafenis van zijn regering af, maar voor hoelang?

Jambon (N-VA) engageert zich ertoe de volgende stappen in het stikstofproces met ‘alle’ partners te zetten, maar tegelijk laat hij zo goed als geen onderhandelingsruimte. Terwijl CD&V en Open VLD opnieuw aan de onderhandelingstafel willen.

‘Ik wil het parlement oproepen om het vandaag niet alleen over de moeilijke politieke situatie te hebben’, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vanmiddag in het Vlaams Parlement. Terwijl het parlement net vervroegd was bijeengekomen om precies de stikstofcrisis in de Vlaamse regering te bespreken. ‘Een politiek steekspel brengt een oplossing niet dichterbij’, ging Jambon nog verder.

Tegelijk verdedigde hij uitgebreid de ‘conceptnota van stikstofakkoord’ die ‘een ruime meerderheid’ in de regering zondagavond heeft goedgekeurd als een best & final offer. ‘Landbouwers krijgen perspectief, helaas is het geen sprookjeswereld voor iedereen. Ik moet een weg zoeken tussen omgeving en landbouw. Ik moet water en vuur verzoenen. Geen enkele partij kan alles binnenhalen. Ik voel oprecht mee met zij die hun bedrijf moeten stopzetten. Daarvoor ben ik niet in de politiek gestapt, maar soms kan ik niet anders.’

Nadien gaf hij een opsomming van wat al is toegegeven aan de landbouw.

Maar dan volgde de mededeling dat ‘alle volgende stappen genomen zullen worden met goedkeuring van alle partners’. De conceptnota van zondagavond moet tegen vrijdag omgezet worden in een juridisch bindende tekst die door de regering wordt goedgekeurd. De cruciale vraag hierbij is of tijdens de vertaling van de conceptnota naar de beslissing die vrijdag op de regeringstafel ligt nog toegiften aan CD&V gedaan kunnen worden.

‘Kwak tegen de muur’

‘Dat zal niet lukken als je één partij tegen de muur kwakt’, haalde viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) zwaar uit naar Jambon, die ze lange tijd in de vergadering geen blik waardig achtte. ‘We zijn altijd al door grote crisissen geraakt’, zei Crevits, waarmee ze de vraag herhaalde van CD&V om opnieuw rond de onderhandelingstafel te zitten. Bij haar Open VLD-collega Bart Somers luidde het dat ‘alle drie de regeringspartijen een inspanning moeten leveren. We moeten proberen te zoeken naar een oplossing. En ik ben daartoe bereid.’

Het blijft een bizar zicht, regeringsleden die elkaar openlijk in het parlement verwijten naar het hoofd slingeren. De oppositie vraagt zich terecht af of op de regeringsbanken nog wel een meerderheid zit. Een vertrouwensstemming organiseren durft Jambon niet, maar tegelijk zegt hij ‘dat deze ploeg verder moet. Er zijn geen alternatieven. Neen, ik ga geen ontslag nemen. Deze regering heeft vorige vrijdag een hele regeringsagenda afgehandeld en zal dat komende vrijdag opnieuw doen. Er is één dossier, één dossier, waarover we nog van mening verschillen. Ik zal proberen een consensus te bereiken.’

Daarmee is er dus nog een Vlaamse regering, maar voor hoelang?