In ‘Het verhaal van Vlaanderen’ ontbreekt de trek van Vlaamse arbeidsmigranten naar de Waalse industriesteden, schrijft Pascal Verbeken.

Verwijzend naar mijn boek Arm Wallonië merkte Luckas Vander Taelen in deze krant op dat de Grote Trek vanuit arm Vlaanderen naar Wallonië jammerlijk ontbreekt in Het verhaal van Vlaanderen. Het is inderdaad een merkwaardig gat in de tv-reeks, gezien de massieve omvang van de Vlaamse migratie en haar relevantie voor het snel verkleurende Vlaanderen vandaag. Ongeveer een half miljoen Vlamingen begon een nieuw leven in Wallonië, waar altijd goedkope handen te kort waren voor labeur in steenkoolmijnen en staalfabrieken. De sporen zie je nog op een willekeurig kerkhof in Charleroi, La Louvière of Luik-Seraing: ongeveer een graf op de vier draagt er een Vlaamse naam.

De Vlamingen waren economische vluchtelingen. Door volgmigratie vanuit arme boerengemeenten ontstonden concentratiewijken in de Waalse industriesteden, waar de Wallons de souche het gevoel hadden overspoeld te worden. Die morele paniek vind je terug in de pers waar men graag akkefietjes met dronken Vlaamse arbeiders opblies tot een kleine burgeroorlog, in de naar racisme neigende francofone politiek, in stereotyperende liedjes- en theaterteksten waarin ze figureerden als geweldenaars met een achterlijk taaltje.

• Tom Naegels schrijft een migratiegeschiedenis van België

Het was een voorrecht de laatste hoogbejaarde getuigen van die migratie, negentigers vaak, te mogen spreken in de rusthuizen van de Waalse industriesteden. In meerdere opzichten hield hun verhaal onze tijd, onze (sociale) media, onze politiek een ongemakkelijke spiegel voor, ook aan deze kant van de taalgrens. Hun levensgeschiedenis was vaak een les in bescheidenheid. Je wordt na de Eerste Wereldoorlog geboren in een Kempens armoegat, je trekt naar een Waalse stad waar heel arm Europa samenstroomt op zoek naar werk, en aan het eind van je leven blijkt alles op een spectaculaire manier gekeerd: je geboortedorp is een rijke verkavelingsgemeente geworden, de stad waar je zal sterven, torst de hoogste werkloosheidscijfers van het land. Alleen al voor dit harde, relativerende inzicht in het kantelen van een tijdperk hadden de Vlaamse migranten hun plaats gehad in de tv-reeks.

De tv-serie eindigt met een warme, hoopvolle noot. Het is allemaal niet makkelijk, dat samenleven, maar met wederzijds respect en wat begrip komen we er wel, zegt Tom Waes, terwijl hij door de straten van een multiculturele Vlaamse stad wandelt. Die hoop moeten we koesteren. Met de bijgedachte dat er toch nog wat aangescherpte immigratiewetten zullen moeten worden ontworpen. Een groot deel van het zuidelijk halfrond wil immers naar Europa.

Het verhaal van Vlaanderen versie 2050 wordt vandaag al geschreven door borelingen in de failed states van een Afrikaans continent dat de volgende decennia een ongeziene bevolkingsexplosie beleeft. Misschien zit de opvolger van Tom Waes er wel bij. Die mag ons dan op televisie eens komen uitleggen waarom Royal Olympic Club de Charleroi, de ploeg van ’t stad, nog altijd Flaminpic genoemd wordt.

