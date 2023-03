Frankrijk haalt de hele hesjes onder het stof vandaan

De acties tegen een geplande Franse pensioenhervorming schakelen een versnelling hoger. De situatie doet denken aan de hardnekkige sociale strijd van de gelehesjesbeweging in 2018 en 2019.

Op actiedag nummer zes tegen de Franse pensioenhervorming willen de vakbonden een tandje bijzetten. In het Noord-Franse Laon werden gele hesjes onder het stof vandaan gehaald, om de schouders gehangen en ging het opnieuw richting rotondes.

‘Daar stond “het postkantoor” en daar de vier andere kotjes’, wijst Ghislaine naar een lapje grond naast de rotonde. Ze heeft het over de eigenhandig in elkaar gespijkerde onderkomens waarin zij en haar kameraden in 2018 en 2019 wekenlang hadden postgevat. Het postkantoor kreeg die bijnaam omdat het felgeel geverfd was, de kleur van het Franse postbedrijf. Geel, zoals hun hesjes.

Ghislaine, geel hesje met zelfgemaakte gele muts. Foto: Marie Magnin

‘Ik heb hier nog kerst en nieuwjaar gevierd’, zegt ze nostalgisch, terwijl ze toekijkt hoe een stapel kerstbomen in brand gestoken wordt. Eén grote familie waren ze, de gele hesjes van het rond-point de l’Europe in Laon. ‘Tot ze ons zijn komen verjagen met hun boetes.’

Vergeten door Parijs

Voor deze zesde actiedag tegen de pensioenplannen van president Emmanuel Macron beloofden de vakbonden een versnelling hoger te schakelen. Daarvoor graaien ze in hun eigen trukendoos: industrieterreinen blokkeren, stakingsposten aan grote bedrijven, massaal het werk neerleggen, betogen. Maar om Frankrijk echt plat te leggen, gingen ze te leen bij de beweging die daar een paar jaar geleden met veel bravoure in slaagde: de gele hesjes. Hun protest vertrok op de rotondes. Verspreid over het hele land werden die het symbool van de strijd voor meer sociale rechtvaardigheid en de grote groep Fransen die zich door Parijs in de steek gelaten voelden.

‘Alles komt nu samen’, zegt de lokale CGT-vakbondsleider Yan Ruder. ‘De pensioenhervorming is de katalysator voor veel andere frustraties: koopkracht, werkdruk, het verwaarlozen van de publieke sector. Dat hier vandaag vakbondsvlaggen wapperen naast gele hesjes, toont gewoon de ras-le-bol. We zijn het zat, het is genoeg geweest.’ Ook de maatregelen die de regering heeft genomen om de koopkracht te verbeteren en gas en elektriciteit relatief betaalbaar te houden, maken weinig indruk. ‘Kruimels’, luidt het unanieme oordeel.

Trucker met engelengeduld

Nog voor het krieken van de dag werd de rotonde bezet. Om zes uur stonden op de verschillende armen ernaartoe al lange files. Vrachtwagens vooral, die niet anders kunnen dan geduldig af te wachten tot ze druppelsgewijs door mogen. ‘Als trucker moet je engelengeduld hebben’, zucht Marc Burot. Dat hij vanavond misschien niet thuis zal raken, is ‘vervelend’, geeft hij toe. ‘Maar ze hebben gelijk dat ze hier staan. We moeten niet meer over ons heen laten lopen.’ Na lang wachten mag hij eindelijk door. Met een duw op zijn claxon groet hij de mensen op de rotonde. Zo laat hij zijn steun horen, net als tal van zijn collega’s.

Foto: Marie Magnin

Het begint stilaan licht te worden en de files dikken aan. Over het platte Noord-Franse landschap waait een bijtende wind, maar Ghislaine blijft lachen. Haar zelfgemaakte gele sjaal en dito muts houden haar warm. Op de rug van haar oude gele hesje – met een gele-hesjespin erop gespeld – staat in vette, zwarte letters ‘Macron dehors’. ‘We zijn vier jaar verder en hij is nog altijd niet buiten’, klaagt ze. ‘Het lijkt of alles voor niets is geweest. Er ligt nog altijd te veel macht in te weinig handen. En er blijven te veel handen leeg. Het is zelfs nog erger geworden.’

Ghislaine is met pensioen. Heel haar leven werkte ze in fabrieken. Eerst in een koekjesfabriek in de buurt van Rijsel. Dan ging ze naar Hénin-Beaumont. Daarna naar Cambrai. Ze ging waar er werk was. Tenslotte kwam ze hier terecht, in een – laat ons eerlijk zijn – vergeten uithoek van Frankrijk. ‘Elke keer opnieuw verhuizen, naar ergens waar je niemand kent. Elke keer opnieuw beginnen. Dat was niet simpel, maar ik had weinig keuze.’

Gekke Belgen

Ondertussen is ze al vijf jaar ‘gelukkig met pensioen.’ Dat gunt ze haar kinderen en kleinkinderen ook. En daarom staat ze hier. ‘Werken tot 64 is voor veel mensen niet te doen. Werken tot 67 is voor gekken’, knipoogt ze naar de Belgische journalist tegenover haar.

Foto: Marie Magnin

‘We splitsen op’, klinkt het iets voor 9 uur door de luidsprekers op het rond-point de l’Europe. ‘Wie wil, kan naar l’Escargot’, zegt de stem. L’Escargot is een rotonde een beetje verderop. Het was ook een verzamelpunt van de gele hesjes, in het Noord-Franse gelehesjesbolwerk dat Laon toen was. De stad van 26.000 inwoners kende toen evenveel gele hesjes als problemen. En dat geldt nu nog steeds: bovengemiddelde werkloosheid, analfabetisme, armoede en gezondheidsproblemen.

Gezondheid is een onderwerp dat op de rotonde haast evenveel wordt aangehaald als de pensioenen zelf. Het lokale ziekenhuis, boven op de berg waarop de oude stad uittorent boven de streek, heeft amper nog dokters en komt 25 verplegers tekort. ‘Jaren van besparingen doen ons de das om’, zegt Thomas Poirette, die er werkt. ‘Ze hebben ons gezondheidssysteem laten leegbloeden. Waar is nu onze Franse trots? We hebben zelfs geen pijnstillers meer’, verwijst hij naar de tekorten bij apothekers.

Taarten

Op het rond-point de l’Escargot staat de thermoskan koffie klaar en liggen taarten op een tafeltje. De actievoerders willen vandaag de vijf rotondes rond de stad bezetten. Later op de dag komt er versterking uit Soissons en Saint-Quentin. Voor de lens van de fotograaf gaan tal van vuisten de hoogte in. Ze zijn hier klaar voor de strijd. En die mag wel eventjes duren, klinkt het.

‘We zullen doorgaan zolang het nodig is. Ik wil hier gerust dagen blijven staan’, zegt Bertrand Delot terwijl een vrachtwagen achteruitrijdt bij het zien van de lange file verderop. ‘Stop!’, beveelt Delot de Litouwse chauffeur. ‘Ik vervoer hulpgoederen. Ik moet naar Zaragoza’, probeert hij. ‘Goed geprobeerd, vriend. Die truken ken ik. Zaragoza is langs daar, richting Parijs. En leg het daar nog maar eens uit’, roept hij tot groot jolijt van zijn kameraden.

Foto: Marie Magnin

‘Ze moeten een beetje boos worden’, legt Delot uit. ‘Als ze lang genoeg moeten stilstaan, gaan ze proberen om de kleine straatjes in het centrum te nemen. Dan is het daar chaos en is onze missie geslaagd’, lacht hij. ‘Wij moeten daarmee lachen, want we hebben een president die ons uitlacht. Weet je wanneer we voor het laatst zo’n hardhoofdige president hadden? Dat was Charles De Gaulle. En toen kwam mei ’68. Dat is wat we willen: revolutie!’

Vanuit zijn cabine tuurt Alexander Stepaniuk naar de rondfietsende gele hesjes en vakbondslui en de kampvuren voor zijn vrachtwagen. Hij is onderweg naar huis, in Oekraïne. ‘Waarom blokkeren ze de straat?’, vraagt hij. ‘Omdat ze niet willen werken tot 64?’ De trucker glimlacht alsof hij wil zeggen ‘als dat hun grootste zorg is, valt het allemaal nog wel mee’.

