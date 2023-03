Fabio Jakobsen klopt Jasper Philipsen in massasprint in tweede etappe Tirreno-Adriatico

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in Tirreno-Adriatico op zijn naam kunnen zetten. De Nederlander van Soudal Quick-Step was na een relatief vlakke etappe tussen Camaiore en Follonicade de snelste in een massasprint.

De leiderspositie van Filippo Ganna kwam niet in het gedrang, terwijl Wout van Aert zich toonde in de finale met kopwerk en Mathieu van der Poel de sprint aantrok voor Jasper Philipsen. Onze landgenoot strandde op enkele centimeters als tweede, voor Fernando Gaviria.

Het is voor de 26-jarige Jakobsen de tweede zege van het seizoen. In januari won hij een etappe in de Argentijnse Ronde van San Juan. Morgen leggen de renners in Italië 216 km af tussen Follonica en Foligno. Onderweg liggen er twee beklimmingen maar de finale is relatief vlak.

