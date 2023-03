David Chipperfield, de man die niet wou scoren en toch de Pritzker Prize won

Er waren tijden dat starchitects van sensationele gebouwen de Pritzker Prize wonnen, de hoogste architectuuronderscheiding ter wereld. Nu wint David Chipperfield omdat hij dat net níet is.

David Chipperfield (69) groeide op in een boerderij in Devon, in zuidwestelijk Engeland. Zou het daarom zijn dat hij zo nuchter in de wereld staat? Intussen heeft hij wereldwijd meer dan honderd gebouwen gerealiseerd, mag hij zich sinds 2010 ‘sir’ noemen en nu is hij ook laureaat van de Pritzker Prize.

Nadat hij in 1985 zijn eigen bureau had opgezet, vroeg modeontwerper Issey Miyake hem om in Japan ‘enkele kleine dingen’ te ontwerpen. Drie gebouwtjes in grijs zichtbeton verder keerde Chipperfield terug naar Europa. Tijdens de jaren 90, met hun ‘fuck the context’, was hij net wel begaan met de omgeving waarin hij werkte. Alles samen was hij zestien jaar bezig met het Neues Museum in Berlijn, waar hij in 2009 definitief zijn visitekaartje mee afleverde.

Nadien volgden woontorens, flagship stores, masterplannen en omroepgebouwen. De justitiehuizen van Salerno en Barcelona ontwierp hij zodanig dat ze kunnen meegroeien in de tijd. En hij werd een expert in musea - hij realiseerde er meer dan twintig. Chipperfield ontwierp nieuwe gebouwen, maar meer dan wie ook staat hij bekend om zijn gevoelige aanpak om bestaande gebouwen te renoveren en te restaureren.

Daar wordt hij nu door de jury van de Pritzker Prize uitvoerig voor geprezen. Die noemt zijn werk ‘subtiel en krachtig’ en omschrijft het als ‘ingetogen en toch elegant’. De antwoorden die Chipperfield formuleert op een bouwopdracht zijn voorzichtig, weldoordacht, precies en kalm. Dit is niet de architect die zelf wil scoren met protserige en allesdominerende gebouwen. Hier is de dienaar van het publiek goed aan het werk.

Neue Nationalgalerie

De jury vindt dat Chipperfield respect heeft voor de natuurlijke omgeving en wat er voordien gebouwd werd. Stelt hij zich op als de behoeder van historische gebouwen, dan doet hij dat door er een tijdloos modern ontwerp aan toe te voegen. Dat doet hij met grote precisie en historisch inzicht. Hij wordt ‘radicaal in zijn terughoudendheid’ genoemd, tot op het punt dat hijzelf bijna verdwijnt. Dat gebeurde recent nog, toen hij in Berlijn de Neue Nationalgalerie van Mies van der Rohe renoveerde. Hij ontmantelde de 35.000 delen van dit glazen huis en renoveerde ze met zorg. Daarna kleedde hij het weer aan.

De gebouwen van Chipperfield staan stevig op de grond, hebben een zekere massa en ogen vrij klassiek. Hij houdt zich ver van trends en modes, iets waar de Pritzker Prize een boodschap in ziet aan ‘een buitensporig gecommercialiseerde en over-gedesignde samenleving’. Chipperfield slaagt erin een krachtig gebaar te stellen en toch de juiste balans te houden. Met hun kolommen, grids en verfijnde detaillering zitten de gevels vol ritme.

Van de talrijke musea die hij bouwde of renoveerde, zijn de genoemde musea in Berlijn, het Folkwang Museum (Essen), en de uitbreidingen van het Kunsthaus Zürich en het Saint-Louis Art Museum de grootste. Onlangs won hij de wedstrijd voor de uitbreiding van het Nationaal Archeologisch Museum van Athene.

In België is Chipperfield tot dusver mondjesmaat aan het werk geweest. Hij ontwierp twee woontorens aan het Kattendijkdok in Antwerpen. Momenteel werkt zijn bureau in Nieuwpoort aan de renovatie van het Grand Hôtel.

