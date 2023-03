De Vlaamse regering verkeert in een diepe crisis, en niet voor het eerst. Onder leiding van minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft de regering al ve­le wa­ter­tjes door­zwom­men. Van ‘Da gade gij nie bepalen’ in 2019, over corona en PFOS, tot de huidige stikstofcrisis: in bovenstaande video verzamelen we enkele ups en downs.