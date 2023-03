Populaire game zet oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog wat scherper

De nieuwe videogame ‘Atomic Heart’ belandt in de vuurlinie van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De Russische roots van de maker en zijn mogelijke banden met het Kremlin, doen Kiev steigeren.

‘Ik hoop jullie tegen te komen aan de kant van het licht’. Zo eindigt Mykhailo Fedorov, de minister van Digitalisering in Oekraïne, zijn brief aan de toplui van Sony, Microsoft en Valve. Daarin vraagt hij om de nieuwe videogame Atomic Heart te verwijderen uit de onlinewinkels van Playstation, Xbox en Steam.

Het zat er al wekenlang aan te komen, want Atomic Heart lag al onder vuur nog voor het eind vorige maand werd gelanceerd. Het spel is een first person shooter, dat zich afspeelt in een alternatieve realiteit in 1955. Daarin is de Sovjet-Unie een technologisch vooruitstrevende natie die zich bekwaamd heeft in de ontwikkeling van robots – die vervolgens tilt slaan en de speler aanvallen. Het is een dystopisch aandoende pastiche, vergelijkbaar met de bekende en populaire gamereeks Bioshock.

Maar de ontwikkelaar ervan, Mundfish, is omstreden. Volgens de website van het bedrijf ligt het hoofdkwartier op Cyprus en werken er tal van nationaliteiten, waaronder Oekraïners. Russen staan niet in het lijstje, en die weglating is bizar. In de gamingwereld is namelijk al langer duidelijk dat Mundfish van oorsprong Russisch is – een Russische gameswebsite maakte enkele jaren geleden nog een reportage over de ontwikkeling van Atomic Heart ‘in het hoofdkantoor van Mundfish in Moskou.’

Banden met Poetin

Bovendien heeft Mundfish een twijfelachtige investeerder: GEM Capital, opgericht door Anatoly Paliy, een ex-topman van het Russische staatsbedrijf Gazprom. Bovendien wordt het spel in Rusland verdeeld door VK Play, een bedrijf geleid door Vladimir Kiriyenko, zoon van Poetins adjunct-kabinetschef.

De heisa rond Mundfish woedt al een hele tijd, en doorgaans hult het bedrijf zich in stilzwijgen. Behalve in januari, toen het een mededeling op zijn website plaatste. Die blonk uit in vaagheid. Mundfish noemde zich ‘een organisatie die pro vrede is, en tegen geweld tegen mensen.’ Die vis-noch-vleesboodschap zette alleen maar meer kwaad bloed binnen de gamingwereld, waar velen verwachtten dat het bedrijf de Russische inval in Oekraïne zou veroordelen.

Al stellen sommigen dat dit niet van de ontwikkelaar kan worden verwacht. Hoe vaag het er zelf over is, Mundfish heeft heel wat activiteiten in Rusland, en daar wordt genadeloos opgetreden tegen al wie kritiek uit op Poetins oorlog. Een duidelijk anti-oorlogsstandpunt innemen zou het bedrijf in grote problemen kunnen brengen.

Joelia Tymosjenko

Alleen blijft het daar niet bij, want ook de inhoud van het spel doet de wenkbrauwen fronsen. Het verheerlijken van het Sovjetrijk in het spel zou je met goede wil nog als satire kunnen beschouwen. Moeilijker verdedigbaar is andere inhoud van het spel. Zo kun je in een ‘save room’, ruimtes waar je het spel kunt opslaan, cartoons bekijken. Eentje daarvan is ‘Nu, Pogodli!’, een oude Tom & Jerry-achtige cartoon uit de Sovjettijd met een racistische weergave van een Afrikaanse stambewoner. Mundfish heeft zich daarvoor intussen verontschuldigd.

Maar dan zijn er ook nog de ‘twins’, de tweelingen: vijandelijke robots in een bijzonder geseksualiseerde vorm, met opmerkelijk uitgelichte vrouwelijke rondingen. Maar vooral: de slechte twins hebben beiden een ronde vlecht op het hoofd, het handelsmerk van de Oekraïense ex-premier en trekker van de prowesterse Oranjerevolutie Joelia Tymosjenko.

Sony & co. blijven stil

Redenen genoeg om het spel te bannen, oordeelt de Oekraïense regering daarom. Die maakt bezwaar tegen het verheerlijken van het Sovjet-imperialisme, maar stipt ook aan dat het geld dat aan Atomic Heart wordt verdiend mogelijk terugvloeit naar de Russische schatkist en dus dient om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. ‘We vragen daarom om de verkoop van dit spel te stoppen’, zegt minister Fedorov.

Of de verdelers daarop zullen ingaan is niet duidelijk. Via een pr-bureau laat Sony alvast aan De Standaard weten ‘geen statement hierover af te leveren’. Een pr-bureau van Microsoft zei het intern na te zullen vragen, maar een definitief antwoord kwam er niet. Valve reageerde niet op de vraag.