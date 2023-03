‘Afstoten van Delhaize-winkels is geen kostenverhaal’

Een veiligheidsagent voor de deur. En in het vergaderzaaltje een zichtbaar gespannen topman van Delhaize België, Xavier Piesvaux, samen met zijn personeelsdirecteur Illya Van den Borre. Ze letten er vooral op geen uitspraken te doen die de gemoederen bij het personeel kunnen verhitten.

Tegen wanneer wilt u de overname van al de winkels afronden?

Xavier Piesvaux: We hebben nog geen timing vastgelegd. Het is daarvoor nog veel te vroeg. We wachten het overleg met de vakbonden af.

Er wordt betwijfeld of u wel voldoende kandidaten zal vinden voor al die winkels?

Piesvaux: Ik niet. Ik ben er zeer zeker van dat we die gaan vinden.

En wat als dat niet lukt. Hebben jullie al een plan B? Of is sluiting dan onvermijdelijk?

Piesvaux: Het zal lukken om voor alle winkels overnemers te vinden, dat verzeker ik u. Delhaize heeft immers heel sterke troeven. We hebben een unieke en sterk merk en zeer goed opgeleid personeel.

De vakbonden vrezen dat in de verzelfstandigde winkels de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel afgebouwd zullen worden.

Piesvaux: Het antwoord is simpel. Voor overnames volgen we de regels van de cao 32bis over de overgang van een onderneming. Een van de belangrijkste regels daarvan is dat bij een overname de loon- en arbeidsvoorwaarden gegarandeerd blijven.

Maar het personeel van de zelfstandige winkels verdient volgens de bonden 30 procent minder dan wie bij eigen winkels van Delhaize aan de slag is. Hoe is dat te rijmen?

Illya Van den Borre: Ons plan is geen kostenverhaal. Het uitgangspunt is dat het Delhaize moet doen groeien. De zelfstandige Delhaize-winkels leveren het bewijs dat dit het beste model is om marktaandeel te winnen. Ze groeien constant. Ze zijn nu al goed voor 45 procent van onze omzet. Dit is het winnende model voor Delhaize.

Delhaize meldt ook dat er minder personeel in het hoofdkwartier nodig zal zijn. Over hoeveel banen gaat het?

Piesvaux: We willen er geen cijfer op plakken. Het is een onderdeel van de gesprekken met de vakbonden. Ons streefdoel is het aantal vertrekkers zo beperkt mogelijk te houden.

