Caribische eilandengroep veilt superjacht van Russische oligarch

Andrej Goerjev, die op de Britse en Amerikaanse sanctielijst prijkt, houdt vol dat hij niet de eigenaar is van het luxejacht Alfa Nero. De Caribische eilandengroep Antigua en Barbuda wil het verkopen.

Een superjacht van 75 miljoen euro dat eigendom zou zijn van de gesanctioneerde Russische oligarch Andrej Goerjev wordt geveild door de overheid van Antigua en Barbuda. Het zou in de Caraïben achtergelaten zijn nadat de Russen vorig jaar Oekraïne waren binnengevallen.

Afgelopen maandag stuurde de overheid van Antigua en Barbuda een waarschuwing uit naar de eigenaars van de Alfa Nero dat ze tien dagen hadden om het schip op te eisen, anders zou het verkocht worden aan de hoogste bieder.

Melford Nicholas, de minister van Informatie, zei dat de Alfa Nero sinds februari 2022 in de haven van Falmouth in Antigua ligt en dat de regering ‘mogelijke risico’s of schade wil vermijden, aangezien het luxejacht niet meer door de eigenaar wordt onderhouden’.

Het departement van de eerste minister van Antigua en Barbuda verklaarde: ‘De komende tien dagen wordt een oproep geplaatst in kranten en andere media ter aankondiging van de verkoop van de Alfa Nero. Daarmee komen we tegemoet aan de wettelijke voorwaarden voor een gedwongen verkoop. Indien de eigenaar het schip niet binnen die termijn opeist, zal de regering van Antigua en Barbuda het verkopen aan de hoogste bieder.’

Fortuin van 10 miljard euro

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de Alfa Nero in handen van Goerjev (62), die een fortuin van 10 miljard euro vergaarde met het Russische kunstmestbedrijf PhosAgro en sinds vorig jaar op hun sanctielijst prijkt. Het Amerikaanse bureau voor de controle op externe tegoeden (Ofac) zei dat het de ‘Alfa Nero, een jacht dat vaart onder de vlag van de Kaaimaneilanden en in 2014 naar verluidt voor 120 miljoen dollar gekocht werd door AG Goerjev, had geïdentificeerd als een geblokkeerde eigendom van AG Goerjev’.

Het superjacht heeft een zwembad van twaalf meter, een jacuzzi, een spa, een schoonheidssalon en een helikopterplatform. Het wordt gebruikt door de familie van Goerjev, onder wie zijn zoon (ook Andrej) en de vrouw van zijn zoon, Valeria, die aan het London College of Fashion studeerde en ooit op Instagram poneerde dat ze ‘te mooi was om te werken’. Zoals bij veel jachten is het bezit ervan geregeld via een ondoorzichtige offshorestructuur. Goerjev ontkent dat hij de eigenaar is.

Witanhurst Mansion

In april 2022 trof ook de Britse regering sancties tegen Goerjev. Volgens het Ofac zou hij ook de eigenaar zijn van de grootste privéwoning in Londen: Witanhurst Mansion met zijn 25 slaapkamers in de wijk Highgate, ter waarde van 55 miljoen euro.

Het pand is officieel eigendom van Boradge Ltd, een vennootschap die gevestigd is op de Britse Maagdeneilanden. De advocaten van Goerjev in Londen houden vol dat ‘de heer Goerjev geen eigenaar is van Witanhurst’, zonder verdere details te verstrekken. De woordvoerder van Goerjev vertelde eerder in The New Yorker dat hij de begunstigde is van een trust die eigenaar is van het onroerend goed, maar zelf niet de wettige eigenaar.

Vorig jaar veilde Gibraltar het superjacht Axioma dat de staalmiljardair Dmitri Poempjanski 65 miljoen pond had gekost. Ook hij staat op de sanctielijst. De verkoop van de Axioma was omstreden omdat de opbrengst niet naar Oekraïne ging, maar naar de Amerikaanse investeringsbank JP Morgan. Daar beweren ze dat Poempjanski voor meer dan 20,5 miljoen euro bij hen in het krijt staat.

Tot maart 2022 was Poempjanski eigenaar en voorzitter van OAO TMK, een producent van stalen buizen en een grootleverancier aan het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom. Volgens het Verenigd Koninkrijk is de miljardair, die een fortuin van naar schatting 2 miljard euro heeft vergaard, een van de oligarchen die ‘het dichtst bij Poetin staan’.

