Is UZ Leuven echt het beste ziekenhuis van het land?

Volgens het Amerikaanse tijdschrift Newsweek is het UZ Leuven het beste ziekenhuis van ons land, gevolgd door het UZ Gent. Kun je als patiënt zo’n ranglijst vertrouwen? ‘Kwaliteit van zorg is moeilijk objectief te meten.’

‘The World’s Best Hospitals.’ Zo heet de internationale ranglijst die Newsweek vorige week voor het vijfde jaar op rij publiceerde. Ze werd opgesteld in samenwerking met statistiekbureau Statista en zou patiënten moeten helpen in hun zoektocht naar de beste zorg. Voor België maakte Newsweek een top 30, en daarin staat het UZ Leuven op de eerste plaats, met het UZ Gent op plaats twee. Ranglijsten zoals deze lijken een interessante maatstaf, maar kun je er zomaar op vertrouwen?

Neen, meent Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid: ‘De vraag is natuurlijk: op basis waarvan stel je de ranking op? Kwaliteit van zorg is een breed begrip. Baseer je de ranglijst op klinische resultaten, op de beleving van patiënten zelf, of op nog andere parameters? En hoeveel gewicht geef je aan al die zaken bij het berekenen van de eindscore?’

Wie de methodologie van het onderzoek erop naleest, merkt al snel dat de studie niet zo veelzeggend is als ze lijkt. Zo lees je in de kleine lettertjes dat er voor het opstellen van de Belgische ranglijst een heleboel klinische data ontbreken, en dat de lijst bijna uitsluitend gebaseerd is op aanbevelingen van artsen en andere zorgprofessionals.

Daarnaast is het volgens Moonens sowieso niet evident om ziekenhuizen te vergelijken. ‘Een ziekenhuis kan zich specialiseren in bepaalde zware aandoeningen, waardoor het aantal overlijdens er statistisch misschien hoger ligt dan in een ander ziekenhuis. Dat kan ertoe leiden dat het ziekenhuis lager geklasseerd wordt, terwijl het misschien het beste ziekenhuis is voor dat soort aandoeningen. Daarom raden we bij de keuze van een ziekenhuis aan om in de eerste plaats te overleggen met je huisarts. Die kent je dossier nog altijd het beste en is bovendien goed op de hoogte van het aanbod in je regio.’

Ook Dominique Vandijck, professor Gezondheidseconomie aan de UGent, sluit zich hierbij aan. ‘Kwaliteit van zorg is erg belangrijk, maar moeilijk om objectief te meten. Ranglijsten zoals die van Newsweek moeten daarom met de nodige nuance bekeken worden.’ Wat de lijst volgens Vandijck wel kan doen, is artsen en ander zorgpersoneel aanmoedigen om hun zorg continu te blijven verbeteren. ‘Als er een ding typerend is voor onze sector, is het dat je geen arts bent geworden om achteraan het peloton te rijden. Je wilt de beste zijn in je vakgebied. Zo’n ranglijst kan ziekenhuizen stimuleren om topzorg te blijven afleveren.’

Wie toch verschillende Vlaamse ziekenhuizen met elkaar wil vergelijken, kan terecht op de website zorgkwaliteit.be. Die website is in handen van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). ‘In tegenstelling tot het onderzoek van Newsweek brengen wij op een evidence-based manier de kwaliteit van de zorg in Vlaamse zorgvoorzieningen in kaart’, zegt Svin Deneckere, directeur van het VIKZ. ‘We ontwikkelden daarvoor een set van indicatoren in samenwerking met de sectoren. De indicatoren zijn betrouwbaar en meetbaar, en zeggen ook echt iets over de kwaliteit van de zorg.’

Zo kun je op de website uitzoeken hoe groot het sterfterisico is van patiënten in het UZ Gent, een jaar na het vaststellen van longkanker. Dat risico kun je dan vergelijken met het resultaat van andere ziekenhuizen, en met een mediaan. Verder vind je er resultaten over patiëntveiligheid- en andere ervaringen. Al heeft de website nog een aantal tekortkomingen. ‘We beseffen dat onze website niet bekend genoeg is, en ook niet altijd even functioneel. Eind dit jaar lanceren we daarom een nieuwe website die een pak gebruiksvriendelijker zal zijn’, aldus Deneckere.