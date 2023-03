Nadat de stad Marioepol gesloopt werd door raketten, gaan nu de graafmachines over wat rest. De Oekraïense havenstad viel in mei vorig jaar in handen van de Russische troepen. De maanden daarna waren er al tekenen dat er gestart werd met een heropbouw. Dankzij satellietbeelden weten we waar het Kremlin begonnen is met de bouw van een nieuw, Russisch Marioepol.

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, was zaterdag nog in Marioepol om de bouwprojecten in de stad op te volgen.

