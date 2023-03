Duwt Jambon CD&V verder in de hoek of verzoent hij?

De woorden van Jambon straks tijdens het debat in het Vlaams Parlement zullen duidelijk maken of hij nog hoopt op een stikstofakkoord binnen deze regering of dat hij CD&V verder naar de uitgang duwt.

Dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vanmiddag om 14.00 uur in het parlement spitsroeden mag lopen, lijdt geen twijfel. Of hij erin zal slagen om wat orde in de chaos te brengen is een ander paar mouwen. Chaos waarvoor zijn partij deels verantwoordelijk is. CD&V mag dan wel nog altijd dwarsliggen over het stikstofdossier, Open VLD was niet te spreken over de powerplay die N-VA uitoefende. Ten eerste waren ze zeer misnoegd omdat N-VA de conceptnota als officiële beslissing bekendmaakte op de officiële website, terwijl de beslissing nog niet officieel is. Vrijdag moet de conceptnota nog omgezet worden in een besluit – dan is het officieel – waarna ze moet uitmonden in een decreet. Ten tweede ziet Open VLD een wisselmeerderheid over stikstof absoluut niet zitten. Als Vooruit en Groen daarvoor aan boord moeten komen, zal het stikstofakkoord opnieuw verder wegglijden van de toegiften voor de landbouw die Open VLD overtuigd hebben. Niemand die precies weet hoe het debat vanmiddag zal lopen. Hoofdrolspeler Jan Jambon laat nog niet in zijn kaarten kijken. Waar moet u straks op letten?

1. Spreekt Jambon zalvend of aanvallend?

Het is de gewoonte dat de minister-president eerst een statement aflegt. Dat is geen must, maar verwacht wordt dat hij dat vanmiddag zal doen. Tot nog toe heeft Jambon zich altijd verzoenend opgesteld. De algemene verwachting is dat hij die lijn voortzet en nog eens zal oproepen om hier samen als regering uit te raken. Zo krijgt CD&V de kans om vrijdag de conceptnota alsnog nog goed te keuren. En wie weet kan in de resterende tijd toch nog een komma verplaatst worden. Zelf een vertrouwensstemming vragen zou het ultieme teken zijn dat zijn regering er nog staat, maar die komt er wellicht niet.

Een ander mogelijkheid is dat Jambon CD&V forceert om kleur te bekennen en zo eventueel verder naar de uitgang duwt. Dat kan met woorden, maar in het extreme geval zou dat zelfs kunnen door een vertrouwensstemming uit te lokken met daaraan de facto de beslissing over stikstof gekoppeld. Maar het risico is groot dat N-VA dan alleen achterblijft. Open VLD wil ook dat CD&V eindelijk duidelijkheid schept, maar zit ook niet te wachten op een wisselmeerderheid of een minderheidsregering. Een regering in lopende zaken, meer dan een jaar voor de verkiezingen, is evenmin een aantrekkelijke optie.

2. Spreekt Jambon als N-VA-er of regeringsleider?

De oppositiepartijen zullen in de repliek vooral willen testen of Jambon sprak als N-VA-er of nog altijd als leider van een regering met N-VA, Open VLD én CD&V. ‘Hebt u nog wel een regering?’ Zal een veelgestelde vraag zijn. Daarover een stemming uitlokken is onmogelijk. De oppositie kan de Vlaamse regering uitdagen door een constructieve motie van wantrouwen in te dienen. Maar dat zou betekenen dat er al meteen een alternatieve meerderheid klaarstaat om het roer over te nemen. Die is er niet, en Vooruit en Groen hebben ook al duidelijk gemaakt dat ze dat niet van plan zijn.

Het zal ook uitkijken zijn of CD&V tussenkomst. Als ze dat doen, zullen ze naar alle verwachting opnieuw herhalen dat ze verder willen onderhandelen over een stikstofakkoord, zoals fractieleider Peter Van Rompuy vanmorgen in De Ochtend al deed.

3. Wordt er al iets over stikstof beslist?

Neen. De N-VA heeft gisteren weliswaar de conceptnota stikstof, waarover ook Open VLD het eens is, neergelegd in het parlement, maar dat is geen document waarover gestemd kan worden. Stemmen kan pas over een ontwerp van decreet. Vooraleer het zover is, moet nog een hele weg afgelegd worden die nog weken of zelfs nog maanden in beslag neemt.

Via een omweg zou wel een stemming over stikstof uitgelokt kunnen worden, als een partij een motie indient over die conceptnota. Zo’n motie heeft geen wetgevende kracht, maar is een aanbeveling aan de regering. Maar Vooruit en Groen – de partijen die genoemd worden om een wisselmeerderheid te leveren – zijn dat alvast niet van plan. Sowieso is de kans onbestaande dat een of andere motie vandaag een meerderheid achter zich zou krijgen, want beide partijen willen nog aanpassingen aan de conceptnota van zondagavond.