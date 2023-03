Hommages aan Arno in Brussel en Oostende

Ruim een jaar na zijn overlijden, krijgt Arno Hintjens zijn eerste hommage-concerten. Een fijne groep collega’s graaft in zijn omvangrijke repertoire. Ook een expositie komt eraan.

Adamo en Jane Birkin, Tom Barman en Stef Kamil Carlens, Wim Vandekeybus en Zwangere Guy zullen op 17 en 18 juni in de Ancienne Belgique, en op 22 juni in het Casino van Oostende, songs van Arno ten gehore brengen, of van een choreografie voorzien. De selectie is nog niet rond: ze omvat onder meer ook Wim Opbrouck, Roland Van Campenhout, Melanie De Biasio en Patricia Kaas. Met Stromae wordt nog onderhandeld.

Het idee voor een hommageconcert dateert van januari 2022, toen Arno een van zijn laatste concerten gespeeld had in de studio van Radio 1. Uit een gesprek met mensen van de Ancienne Belgique groeide het plan om de zanger nog voor zijn afscheid op een verjaardagshommage (op 21 mei) te trakteren. Dat ging niet door, omdat Arno overleed op 23 april 2022, maar de Ancienne Belgique beschouwde Arno’s ‘wenslijst’ als een soort opdracht en zet die een jaar later alsnog op zijn agenda.

Ook in Parijs

Op het podium staat straks Arno’s laatste vierkoppige band, geleid door Mirko Banovic. Hij zal gasten verwelkomen als Serge Feys en Jean-Marie Aerts, allebei leden van het legendarische band TC Matic en allebei ook jarenlang belangrijke leveranciers van songs voor Arno. Ook Ad Cominotto en Roland worden verwacht, wat een knipoog naar Charles & Les Lulus mogelijk maakt, belooft Banovic.

De hommage, die mee opgezet wordt door ex-manager Cyril Prieur, die Arno’s artistieke erfenis beheert, trekt ook naar de Salle Pleyel in Parijs: dan wordt een aantal Franse artiesten toegevoegd. Banovic denkt aan een goedgevuld en ‘representatief’ programma van klassiekers uit Arno’s repertoire, maar is ook aan het grasduinen in de ruim 300 songs die Arno zelf schreef of coverde. Verrassingen kunnen verwacht worden.

Fototentoonstelling

Intussen staan ook andere plannen klaar om de herinnering aan de Oostendse zanger te bewaren. Op 16 december opent in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende een fototentoonstelling van Danny Willems, die Arno vanaf zijn begindagen tot het einde als vriend en fotograaf volgde. Een week eerder verschijnt van hem ook een fotoboek dat Arno’s carrière in beeld brengt. In Oostende wordt intussen nog steeds uitgekeken naar een geschikte locatie voor een Arno-huis.

De ticketverkoop voor de Arno-concerten start op woensdag 8 maart.