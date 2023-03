Siegfried Bracke over pensioenrel: ‘Heb me nooit afgevraagd of wat ik kreeg wel wettelijk was’

Voormalig Kamervoorzitter Siegfried Bracke reageert voor het eerst op de rel over zijn pensioen. Het bedrag aan een goed doel schenken doet hij niet.

In een lang opiniestuk op de website van Doorbraak reageert voormalig Kamervoorzitter Siegfried Bracke voor het eerst op de rel rond de ‘geheime’ pensioenvergoeding die hij en Herman De Croo ontvangen, en die volgens sommigen onwettig zou zijn.

‘Nee, ik kom niet aan 7.788 euro bruto’, schrijft hij. ‘Ik krijg als pensioen van de Kamer 2.132,90 euro bruto, en als werknemer 4.616,26 euro bruto (Bracke werkte lang voor de VRT, red.). Samen 6.749,16 euro bruto. Ik zit dus ruim 1.000 euro onder het maximum.’ Daardoor is de wet-Wijninckx, die een maximumbedrag op de pensioenen zet, niet van toepassing op hem, klinkt het.

In het stuk beschrijft Bracke ook hoe hij tien jaar een ‘vergoeding gewezen voorzitter’ zal krijgen. ‘Ik heb er nooit van gehoord’, klinkt het. ‘De maand erop krijg ik op mijn rekening 1.300 euro. Netto.’

Volgens Bracke is alle ophef daarover ongegrond, omdat het gaat over een systeem ‘dat de Kamer zelf organiseert en verschillende keren heeft goedgekeurd’. Hij zegt dat hij ten prooi viel aan maligne sfeerschepperij. ‘Wat mij opvalt: in de berichtgeving groeit mijn pensioen met het uur. Dagenlang. Volgens de laatste berichten zit ik nu aan 13.000 euro. Bron: Raoul Hedebouw (PVDA, red.) Bruto en netto worden dooreengegooid. Duizenden euro’s wordt een staande uitdrukking. En mijn villa in Zuid-Afrika – die ik helaas niet heb – wordt op Twitter een heus paleis.’

Schieten op iedereen

‘Ik beken: ik heb me nooit afgevraagd of wat ik kreeg wel wettelijk was’, zegt hij. ‘Het is wat het is, is een zinnetje dat ik naar verluidt heel vaak gebruik.’

In zijn betoog schiet Bracke op iedereen die hem omwille van die vergoeding bekritiseerde. Mensen uit zijn eigen partij, zoals Peter De Roover en Jan Peumans. Critici uit andere partijen, die hij hypocrisie verwijt. Zo hekelt hij dat toenmalig SP.A-voorzitter (nu Vooruit) John Crombez ooit het pensioen van Geert Bourgeois bekritiseerde, maar zweeg over het pensioen van zijn partijgenoot Louis Tobback. En hij veegt ook de vloer aan met politiek journalist Ivan De Vadder en met de VRT, zijn ex-werkgever waar hij de laatste jaren continu op inhakt.

Bracke is dan ook niet van plan geld te geven aan een goed doel, zoals zijn collega Herman De Croo zei te zullen doen. ‘Ik heb, ondanks politieke meningsverschillen, de allergrootste waardering voor Herman. Hij was een van de beste Kamervoorzitters ooit. Maar ik ga hem niet volgen.’ Bracke zegt dat hij daartoe geen ‘dynastieke verplichtingen’ heeft.

Gevoelig ongevoelig

Aan het begin van het betoog zegt Bracke dat het hem allemaal niet raakt. ‘Ik ben volstrekt ongevoelig geworden voor wat men over mij zegt of schrijft’, klinkt het. De rest van het passionele en lange epistel wijst echter op het tegendeel.

‘Al dat gedoe is menselijk een interessante ervaring’, besluit hij. ‘Het is het moment om de echte vrienden te tellen. Ik had er verdomd meer dan één hand voor nodig! Ik stond er zelf van te kijken.’

