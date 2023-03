Winkelpersoneel Delhaize legt spontaan werk neer in meerdere steden

Het personeel van enkele grote Delhaizewinkels in Brussel, Gent en Antwerpen heeft dinsdagochtend spontaan het werk neergelegd. Eerder kwam het nieuws dat Delhaize al zijn winkels verzelfstandigt.

Dinsdagochtend kondigde Delhaize aan dat alle winkels die nog beheerd werden door de keten, overgedragen zouden worden aan zelfstandige uitbaters.

In verschillende winkels brak daarop een spontane staking uit. Klanten kunnen er niet meer binnen. Zowel de ingang van de grote Delhaize aan de Watersportbaan in Gent als die op de Boomsesteenweg in Wilrijk ging rond kwart voor tien dicht. Wellicht volgen er nog andere vestigingen in België.

Ook in de hoofdstad zijn er acties. ‘In Brussel staken bijna alle winkels’, zegt ACLVB-secretaris Wilson Wellens.

‘Personeel in diverse Delhaize winkels legt het werk neer. Terecht!’, schrijft Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke retail bij de christelijke vakbond ACV Puls, op Twitter.