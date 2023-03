Delhaize wil ook laatste 128 eigen winkels overdragen aan zelfstandigen

Supermarktketen Delhaize is van plan alle eigen winkels in de toekomst door zelfstandigen te laten uitbaten. In de supermarkten zouden geen banen verloren gaan, in het hoofdkantoor wel.

Het verzelfstandigen van de volledige keten is volgens Delhaize de enige mogelijkheid om voldoende rendabel te blijven. De keten stelt vast dat de 636 supermarkten die door zelfstandige ondernemers worden geleid de afgelopen jaren aan marktaandeel wonnen. Het gaat om de AD-Delhaizes, de Proxy-Delhaizes en de Shop & Go-winkels. De 128 supermarkten die de keten in eigen beheer uitbaat, zagen hun marktaandeel en winstgevendheid daarentegen geleidelijk afkalven.

Dat komt doordat de zelfstandige winkels beter gewapend zijn om in te spelen op de veranderende consumentenvoorkeuren, zegt Delhaize. ‘De consumenten hechten in toenemende mate belang aan koopkracht, flexibele openingsuren, nabijheid, digitalisering en duurzaamheid.’ De zelfstandige winkels zijn beter in staat om in te spelen op lokale behoeften, kunnen hun personeel flexibeler inzetten en hebben ruimere openingstijden. Pogingen om ook de eigen winkels beter te wapenen tegen de veranderende consumentenvoorkeuren, leverden niet het gewenste resultaat op. ‘Ondanks de grote inspanningen en inzet van het personeel’, benadrukt Delhaize.

Geleidelijk invoeren

Om de eigen winkels opnieuw te doen groeien, is transformatie naar het zelfstandigenmodel de enige mogelijke oplossing, zegt Delhaize. ‘Door te kiezen voor één winkelmodel kan Delhaize zich flexibel aanpassen aan een snel evoluerende markt en de interne werking vereenvoudigen.’

De vraag is in welke mate zelfstandigen bereid zijn om winkels over te nemen die zich in een neerwaarts traject bevinden. Wat er moet gebeuren met winkels waarvoor geen overnemer gevonden kan worden, is een voorlopig onbeantwoorde vraag. Evenmin laat Delhaize zich uit over de timing van het project, behalve dat het om een ‘gefaseerde’ uitvoering gaat. Veel zal ook afhangen van de onderhandelingen met de vakbonden, die een zware dobber dreigen te worden.

Meer spelers, evenveel koek

De situatie waarin Delhaize zich nu bevindt is gedeeltelijk het gevolg van de recente ontwikkelingen op de Belgische retailmarkt. Nieuwkomers als de zusterketen Albert Heijn en Jumbo hebben de markt opgeschud en de concurrentie verhard. Doordat het aantal supermarkten in België steeds groter wordt, moet de koek over steeds meer spelers verdeeld worden en worden de marges flinterdun. Niet alleen Delhaize heeft daar last van. De cijfers van Carrefour en Lidl zijn evenmin erg rooskleurig. Ook Colruyt heeft het moeilijk.

Door de overname van Delhaize door Ahold is de druk groter geworden. Binnen de groep is Delhaize niet het meest performante onderdeel. Nederlandse ketens werken flexibeler dan de Belgische, doordat ze minder sterk gebonden zijn aan strakke reglementering rond sluitingsuren en evenmin aan dure en weinig flexibele cao’s.

Emoties

Delhaize belooft wel dat het voltallige personeel met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden kan overstappen naar de nieuwe werkgevers. Om de kandidaat-zelfstandigen deze voorwaarde te doen aanvaarden, zullen er waarschijnlijk andere toegevingen moeten worden gedaan.

‘Ik begrijp ten volle dat deze aankondiging voor de nodige emoties kan zorgen’, aldus ceo Xavier Piesvaux in een persmededeling. ‘Maar ik ben ervan overtuigd dat dit groeiplan de enige optie is om een duurzame toekomst te garanderen voor ons bedrijf, onze winkels, onze partners en onze medewerkers.’