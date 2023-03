Koud met kans op regen en smeltende sneeuw

Het is dinsdag betrokken met eerst voornamelijk regen in Laag- en Midden-België en wat sneeuw in Hoog-België. In de loop van de dag trekt de neerslag langzaam richting zuidoosten.

De meeste neerslag lijkt bestemd voor het centrum van het land waar die kan overgaan in smeltende sneeuw. Ook in het noorden van het land is er winterse neerslag mogelijk, maar blijven de hoeveelheden beperkt, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 1 en 6 graden en worden ten zuiden van Samber en Maas in de namiddag bereikt. Elders is dat reeds in de voormiddag en wordt het in de namiddag kouder onder impuls van een westelijke of noordwestelijke wind.

Dinsdagavond en -nacht valt er eerst wat lichte smeltende sneeuw (of lichte sneeuw) in Laag- en Midden-België alvorens het tijdelijk droog wordt. In het noorden van het land kunnen er zelfs brede opklaringen verschijnen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft er sneeuw of smeltende sneeuw vallen boven 200 of 300 m.

Op het einde van de nacht bereikt een nieuwe sneeuwzone ons land vanaf de Franse grens en breidt zich woensdagochtend snel uit over het hele land. De situatie kan delicaat worden met sneeuw die blijft liggen, ook in Vlaanderen. De minima liggen tussen 0 graden in Vlaanderen en -3 graden op de Hoge Venen. De wind is vaak zwak en veranderlijk maar neemt in de loop van de nacht toe en draait naar zuidoost tot oost.

Woensdag is het betrokken met sneeuw in de meeste streken en waarschijnlijk een delicate situatie. In de loop van de dag wordt het zachter in het zuiden van het land en de sneeuw gaat er over in regen. In de namiddag wordt het droger in Laag- en Midden-België maar het blijft bewolkt. In het zuiden blijft het regenen.

Op het einde van de namiddag of avond bereikt een nieuwe regen- en sneeuwzone onze streken vanuit het zuiden. Het blijft koud met maxima rond +1 of +2 graden in het centrum, +2 of +3 graden in de Ardennen en tot +6 of +7 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig uit oost tot noordoost.