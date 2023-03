Amerikanen presenteren opnieuw wetsvoorstel dat Tiktok kan verbannen

Twee Amerikaanse senatoren presenteren dinsdag een wetsvoorstel dat de president de macht moet geven technologie uit het buitenland als dreiging te betitelen en te verbieden. De wet zou president Joe Biden onder meer in staat stellen het populaire platform Tiktok te verbannen.

Tiktok is eigendom van het Chinese technologiebedrijf Bytedance en ligt onder vuur sinds het bedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot gegevens van gebruikers in de Verenigde Staten en Europa.

Bidens voorganger Donald Trump probeerde in 2020 Tiktok te verbieden in de VS, maar zijn geplande maatregelen strandden in de rechtbank. Het nieuwe wetsvoorstel is gezamenlijk opgesteld door een Republikeinse en een Democratische senator en is breder van opzet dan vergelijkbare voorstellen waaraan in de VS gewerkt wordt om de macht van Tiktok aan banden te leggen.

Een anonieme bron laat aan Reuters weten dat het Witte Huis input heeft geleverd voor de motie. Vorige week werd een ander voorstel dat tot een ban op Tiktok kon leiden afgeketst door de Democraten, die het plan te gehaast en ondoordacht vonden. Tiktok liet toen weten dat een Amerikaans verbod op de app zou leidden tot ‘de verbanning van de export van de Amerikaanse cultuur en waarden naar miljarden mensen wereldwijd die onze service gebruiken.’