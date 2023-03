Chaos in Vlaamse regering maakt Vlaanderen onbestuurbaar

Een debat in het Vlaams Parlement moet dinsdagmiddag meer duidelijkheid brengen over de crisis in de Vlaamse regering. De onwettige aanpak van minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft de bestuurschaos groter gemaakt.

Heeft een ‘ruime meerderheid’ van de Vlaamse regering zondagavond op een rechtsgeldige manier de conceptnota over stikstof goed­gekeurd? De N-VA zegt van wel en ziet het probleem niet. CD&V en Open VLD, gesteund door een batterij grondwetsspecialisten, beweren het tegendeel. De Vlaamse regering beslist alleen in consensus. Ofwel doet elke minister mee, ofwel is er geen beslissing. De onenigheid vergroot de politieke onduidelijkheid.

De N-VA en Open VLD gaven hun fiat, al zagen de liberalen de nota slechts als een startpunt. Het besluit geeft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) formeel het recht om voort te werken aan een ontwerp van stikstofdecreet. Met die aanpak wilde minister-president Jan Jambon CD&V onder druk zetten. De christendemocraten vonden het aanbod onvoldoende en stapten zondag van de onderhandelings­tafel weg.

Open VLD vond het machtsvertoon van Jambon contraproductief. CD&V zag ‘niets dan chaos. En het wordt alleen maar erger.’

Jambon voor paal

Alle partijen keken maandag naar elkaar, zonder opnieuw te praten. Zowel Open VLD als CD&V wil voort onderhandelen, al zal eerst een afkoelingsperiode nodig zijn. ‘Het is aan Jambon om te zeggen waar hij nog naartoe wil met de regering. Lopende­ zaken? Of toch nog een akkoord?’, zei een parlementslid van CD&V. De N-VA kapittelde de onverzettelijke houding van de CD&V-top in haar interne communicatie naar de leden. ‘Met zo’n taal maak je je achterban toch nooit warm voor een akkoord.’

Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) had het maandagavond in De afspraak dan weer over ‘een dieptepunt in het besturen van Vlaanderen’ en keek vooral in de richting van CD&V voor toegevingen. ‘Er is een akkoord over het grootste deel van de stikstofpuzzel. Alleen op de meet wil men niet landen. Op een bepaald moment moet CD&V ook een inspanning doen. Maar ik heb het gevoel dat ze schrik hebben van de reacties.’

Open VLD hoopt hoe dan ook dat Jambon het onwettelijk genomen besluit intrekt tegen de start van het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Samen met dat besluit stuurde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) de concept­nota naar alle parlementsleden, opnieuw met de bedoeling om CD&V de stuipen op het lijf te jagen. Het geeft partijen als Vooruit en Groen de kans om na te denken­ over een mogelijke wisselmeerderheid, al zullen zij nooit een blanco cheque tekenen.

Tijdens het debat in het Vlaams Parlement moet er eindelijk meer duidelijkheid komen over hoe de kaarten liggen. De kans bestaat dat de oppositie na het actuadebat de conceptnota als een motie indient. Als die wordt weg­gestemd, staat Jambon helemaal voor paal.

Volgens meerderheidspartijen CD&V en Open VLD maakt de huidige chaos Vlaanderen momenteel onbestuurbaar. Geen minister weet waar het naartoe gaat. Nieuwe onderhandelingen, een ontslag van de regering (lopende zaken), een minderheidskabinet (waarbij de CD&V-ministers moeten opstappen): alles ligt op tafel. Een ­alternatieve meerderheid lijkt sciencefiction, vervroegde verkiezingen zijn wettelijk onmogelijk.

Aangetaste autoriteit

Open VLD denkt dat de N-VA het denkspoor van een minderheidskabinet wil uitproberen. De partij exploreerde dat idee tijdens de formatie van de Vlaamse regering. Simpel wordt dat niet. De regering wordt daarbij afhankelijk van de oppositiepartijen, inclusief Vlaams Belang.

De N-VA laat niet in haar kaarten kijken, maar beseft het probleem. De autoriteit van Jan Jambon raakt steeds meer aangetast. Dat de partijvoorzitters voor de krokusvakantie werden samengeroepen, deed meer kwaad dan goed, een marathononderhandeling bood geen soelaas. De illegale manier waarop hij een besluit doordrukte en aan het parlement overhandigde, ondermijnt­ verder zijn reputatie.

Voor de Vlaams-nationalisten is de chaos geen goede zaak. Het beeld van een bestuurskrachtig Vlaanderen tegenover een immobiel België krijgt een knauw. In die zin is het ondenkbaar dat de regering in lopende zaken gaat, terwijl Vivaldi gewoon verder bestuurt.

CD&V krijgt flink wat kritiek voor haar halsstarrige houding. Toch bestaat bij Open VLD begrip. Momenteel ziet het ernaar uit dat landbouwers alleen de uitstoot moeten verminderen en geen nieuwe vergunningen zullen krijgen. De partij ziet nog een kans op succes wanneer zij sneller perspectief krijgen.