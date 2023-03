‘Ironische’ agenten hadden ‘slechte humor’, zeggen advocaten op racismeproces

Enkele beklaagden kwamen gisteren aan het woord in de zaak rond pesterijen en racisme bij de Antwerpse politie. Allen vragen ze de vrijspraak: ‘De ene humor is de andere niet.’

‘Ik heb een scherpe tong, dat kan mensen kwetsen. Maar die whatsappberichten waren maar digitale toogpraat. Daar moet je niet veel meer achter zoeken.’ Dat zegt J.W., een van de 29 agenten die zich moeten verdedigen tegen een aanklacht van pesterijen bij het vroegere team Gerechtshoven en Overbrengingen (GEOV) in Antwerpen. Tussen 2014 en 2016 deelden de agenten een chatgroep waarin herhaaldelijk collega’s te kijk werden gezet en racistische praat werd verkocht.

Net als de burgerlijke partijen een week eerder, schetsen de beklaagden het beeld van een dienst zonder leiderschap, een stuurloos schip waar een zeer onaangename sfeer hing. Het is in die context dat er volgens hun advocaten wel eens ‘ironische’, ‘ongepaste’, ‘sarcastische’ opmerkingen werden gemaakt. ‘De ene humor is de andere niet’, zegt advocaat Frédéric Thiebaut, die een van de agenten bijstaat. ‘Alex Agnew maakt dezelfde soort grove grappen. Daar staan mensen voor aan te schuiven.’

• ‘Zelfs wat ik goed doe, gebruiken ze tegen me’

Sommige advocaten wijzen in de richting van de slachtoffers. Zo wilde B.S. – die tot twee keer zelfmoord probeerde te plegen door de pesterijen – volgens advocaat Pascal Lahousse overgeplaatst worden naar een dienst dichter bij huis. Om die transfer te verkrijgen, zou hij zijn oversten gechanteerd hebben met klachten over pesterijen.

Advocaten haalden er ook de evaluatieverslagen van verschillende burgerlijke partijen bij om aan te tonen hoe moeilijk zij waren om mee samen te werken. Zo zou A.E. ‘veel fouten hebben gemaakt op de werkvloer, iets waar mijn cliënt niet tegen kon’, zegt Lahousse. Die verslagen werden opgesteld door leiders die zich – volgens eerdere verklaringen van de beklaagden – weinig tot niet op de werkvloer waagden.

Niet strafbaar genoeg

Tussen de 29 beklaagden zijn er grote verschillen. Sommigen zitten in de beklaagdenbank voor een resem whatsappberichten en voor incidenten die zich op de werkvloer zouden hebben voorgedaan. Maar er zitten ook agenten tussen voor wie de schuldenlast een stuk lichter weegt. De procureur liet daar vorige week al zijn licht over schijnen: pesten is per definitie een groepsgebeuren, iedereen die heeft meegedaan, is aansprakelijk.

‘De slinger is hier te ver doorgeslagen’, vindt advocaat Thiebaut. ‘Zonder afbreuk te doen aan wat de burgerlijke partijen hebben meegemaakt, ik vind in dit dossier de concrete strafbare handelingen van mijn cliënt niet terug.’

In verschillende whatsappberichten waren de foto’s of video’s niet langer zichtbaar toen de chats werden doorgestuurd naar de agenten die de zaak onderzochten. Dat maakt het soms moeilijk te beoordelen welke boodschap de auteurs van bepaalde berichten wilden overbrengen. Commentaren zoals ‘precies wel een mottig exemplaar’ zeggen volgens de verdediging weinig, als niemand kan vertellen wat daaraan vooraf ging. Verschillende advocaten haalden dat aan om hun cliënt buiten schot te houden.

Op het einde van elk betoog kon de beklaagde zelf een verklaring afleggen. Sommigen besloten om hun excuses aan te bieden ‘als ze iemand hadden gekwetst’, anderen voelden zich niet aangesproken. De voorzitster van de rechtbank heeft hen ook een paar vragen gesteld, onder meer wat ze van de zaak hebben geleerd. De beklaagden onthouden vooral dat ze moeten opletten met wat ze neerschrijven: ‘Nooit meer word ik lid van een whatsappgroep’, verklaarde een van hen. Ook een andere beklaagde zegt voortaan te letten op wat hij neerschrijft. ‘Ik waarschuw mijn jonge collega’s over het doorsturen van zulke dingen’, zegt weer een andere.

Woensdag komen de andere beklaagden aan de beurt. Daarna zal er een datum gekozen worden voor de uitspraak.