Lening voor je auto niet betaald? Dan rijdt de auto vanzelf weg

Zullen zelfrijdende auto’s zelf het hazenpad kiezen wanneer de eigenaar zijn autolening niet betaalt? Ford denkt er alvast over na.

Het lijkt een toekomstbeeld dat recht uit een sciencefictionfilm komt. Je neemt een autolening om een nieuwe wagen te kopen. Maar wanneer je die lening niet keurig aflost, keert de auto zich tegen je. Er verschijnen aanmaningen op je telefoon en op het infotainmentscherm in de wagen. Sommige functies worden uitgeschakeld, zoals verwarming of airconditioning. Je kan enkel nog korte ritjes maken. Of ritjes beperkt in afstand - enkel naar het werk en terug, bijvoorbeeld. Vervolgens word je van je wagen buitengesloten. En in het meest extreme geval geeft de auto er zelf de brui aan: hij rijdt autonoom van je weg, recht naar de gerechtsdeurwaarder die hem namens de kredietinstelling in beslag neemt.

Klinkt vergezocht? Bij Ford zijn ze ermee bezig. De Amerikaanse autobouwer diende er eind vorige maand in de VS een patentaanvraag over in. Daarmee bouwt de fabrikant verder op praktijken die in de States al langer bestaan. Een kwart van de autoleningen in het land werden verstrekt aan mensen met een lage kredietwaardigheid. En bij velen werd daarbij een ‘starter interrupt device’ geïnstalleerd, waarbij kredietverleners een auto vanop afstand konden uitschakelen wanneer die mensen achterstallige kredietaflossingen hadden. Gevaarlijk, stellen critici, omdat het mensen soms verhindert om bij nood in een ziekenhuis te geraken.

Slechts een ideetje

De versie die Ford daar nu van maakt, gaat nog wel een stuk verder: dat je auto op z’n eentje van je oprit afrijdt, richting de gerechtsdeurwaarder, is nog heel wat anders. Ford haast zich om te zeggen dat dit niet snel zal gebeuren. ‘We hebben geen plannen om dit te introduceren', stelde het bedrijf aan Amerikaanse media.

De firma zegt dat het simpelweg een idee dat het bedacht patenteerde, zoals het continu doet. Jaarlijks vraagt het 1.342 patenten aan, bijna vier per dag. Uiteraard wordt met veel van die patenten nooit iets gedaan. Maar het is wel handig ze te hebben, mocht een idee toch tot rijping komen. Dan weerhoudt dat patent de concurrentie om een idee te kopiëren.

Het zou bovendien lastig zijn om een auto zelf te laten wegrijden, want de zelfrijdende auto is nog altijd verre toekomstmuziek. Ondanks jaren van hoogdravende aankondigingen zijn volledig zelfrijdende auto’s nog steeds niet in het straatbeeld te zien - en critici denken dat dat ook niet gauw zal veranderen.