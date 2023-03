Vrees voor ontslagen bij Delhaize

Bij supermarktketen Delhaize vindt dinsdag een bijzondere ondernemingsraad plaats. Vakbonden vrezen voor ontslagen.

De directie zal dinsdag met de vakbonden ‘de toekomstperspectieven van Delhaize bespreken’, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Meer details over de inhoud van de ondernemingsraad geeft de woordvoerder niet. ‘Wij willen eerst onze sociale partners en het personeel informeren.’

Volgens de kranten De Tijd en L’Echo, die maandag over de bijzondere ondernemingsraad berichtten, vrezen de socialistische en liberale vakbonden dat de keten winkels wil verkopen aan zelfstandigen of dat personeel zijn job verliest.

Cao opgezegd

Bij ACV Puls zegt Frank Convents in de loop van de dag nog niets vernomen te hebben over wat de directie gaat aankondigen. ‘We kunnen op dit moment enkel speculeren, maar we hebben natuurlijk gehoord wat (ceo van AholdDelhaize) mijnheer Muller onlangs aangaf bij de voorstelling van de jaarcijfers’, zegt Convents. Muller liet toen blijken dat de kosten met name in ons land gedrukt zullen moeten worden. ‘In Centraal- en Oost-Europa ging die oefening gepaard met ontslagen’, antwoordde hij daarbij op de vraag of er in België ontslagen zullen vallen.

Een dag na de voorstelling van de cijfers raakte bekend dat de warenhuisketen de collectieve arbeidsovereenkomst over de organisatie van de winkels heeft opgezegd. ‘Er is nood aan een efficiëntere organisatie’, klonk het toen.

In het distributiecentrum voor verse producten van Delhaize werd vorige week al gestaakt. De nachtploeg legde er dinsdagavond het werk neer, op woensdag hervatte de avondploeg het werk.

Samenwerking

Vorige maand zei AholdDelhaize dat het wereldwijd bijkomend besparen op zijn structuurkosten. Omdat de marges in de Belgische ­supermarktsector onder zware druk staan, wordt ook hier naar structurele besparingen gezocht. Delhaize zal daarvoor nauwer moeten samenwerken met Albert Heijn.

Topman Frans Muller noemde België een lastige markt omdat er te veel supermarktspelers en winkelruimtes zijn. Er komen bovendien nog voort­durend supermarkten bij. In totaal wil het bedrijf 1 miljard euro besparen.