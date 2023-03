Waarom Bart De Wever een poncho van Star Wars op zijn bureau heeft

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Wookie

‘Wat is dat voor pak eigenlijk?’ De slimste vraag tijdens het interview van De Standaard met Bart De Wever (N-VA) kwam van onze fotograaf, Fred Debrock, die een wat harige mantel bemerkte op een stoel in de hoek van het kantoor van De Wever op ’t Schoon Verdiep in Antwerpen. Of beter het Koud Verdiep. Sinds de renovatie van het 16de-eeuwse pand valt het niet meer warm te krijgen, zo ondervond de burgemeester al. En dan moet een mens op zoek naar alternatieven. Een poncho van het Star Wars-personage Chewbacca, een harige Wookiee – niet te verwarren met een wokie! – brengt soelaas. En ja, De Wever heeft ook een bijpassend masker. Dat geluid maakt. Een foto in vol ornaat behoorde jammer genoeg niet tot de mogelijkheden, maar De Wever zou al gespot zijn in de wandelgangen van het stadhuis in harig tenue.

Schenking met een staartje

Dat voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo de extra vergoeding bij zijn pensioen wil doneren aan de Stichting tegen Kanker, werd her en der op scepsis onthaald. Schenkingen aan erkende instellingen boven de 40 euro kunnen worden aangegeven bij de belastingaangifte, waardoor De Croo een deel van die schenking terug­betaald krijgt door de belasting­betalers.

De Croo ziet de bui al hangen. ‘Ik ga uiteraard geen euro terugnemen, belasting of wat dan ook, van wat ik stort als gift,’ zo lezen we in De Morgen.

1.800 euro kwijt

De schorsing van Frédéric Janssens, de griffier van het Waals parlement, wordt met zes maanden verlengd, tot midden september. Pro memorie, tegen Janssens lopen klachten voor intimidatie van zijn medewerkers. Onder zijn bewind explodeerden ook de bouwkosten van het Huis van de Waalse parlementsleden (van 10 naar 46 miljoen) en een tunneltje tussen het parlement en een parkeergarage vlakbij (van 700.000 euro naar 3 miljoen). Om nog te zwijgen van de dure reizen die hij ondernam op kosten van de Waalse belastingbetaler, onder meer naar Dubai.

Maar die tijden zijn voorbij. Want het bureau van het Waals parlement draait de duimschroeven aan. Een beetje toch. Want Janssens zal vanaf nu een deel van zijn loon moeten inleveren. Van de 9.000 euro netto die hij als griffier ontvangt – ook het voorbije halfjaar – speelt hij nu 20 procent kwijt. Hij zal ook zijn bedrijfswagen en zijn smartphone moeten inleveren. De regelgeving van het parlement staat niet toe om nog meer te snoeien.