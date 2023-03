Lichtvervuilers en ‘sensitivity readers’ nemen de boel over

Uit de schuldenput van de stad Gent galmt ook goed nieuws. Om te besparen, wordt de verlichting van de monumenten dezer dagen gedoofd. Bij de lokale sterrenwacht Armand Pien hoopt men voor het eerst sinds lang weer stukken van de Melkweg te kunnen zien, nu de lichtvervuiling afneemt. En de avondlijke wandelaar krijgt zijn stad een klein beetje terug, puur en ongesuikerd, zonder kitscherige sfeermakerij.

Sinds eind de jaren 90, met de invoering van de eerste ‘lichtplannen’, is het historisch centrum steeds meer op een middeleeuws themapark gaan lijken, een sprookjesdecor ten behoeve van de toerist. Elk standbeeld, elk in het water spiegelend trapgeveltje of elke rustieke toren kreeg een ‘lichtontwerp’. De stad als Instagram-spot, bevallig en fotogeniek.

Het fenomeen is onderdeel van een ruimere ontwikkeling waarbij men niet meer accepteert dat lelijkheid, onrust, rumoer en onvolmaaktheden – zeg maar alles wat een stad doet leven – nog bestaansrecht heeft. Elke overeenkomst met het eigentijdse censureren van boeken door zogenoemde sensitivity readers, zie Roald Dahl en co., is niet toevallig. In beide gevallen gaat het om een naar puritanisme neigende tijdgeest die een niemand storende verkoopbaarheid dicteert.

• De winter van de donkere straten

In de decennia van de oprukkende lichtplannen voltrok zich nog een andere verschraling: de rijkdom van traditionele handels- en horecazaken ging teloor ten voordele van de grote ketens. De verdwenen brommerwinkel van mijn jeugd bevond zich op de Kraanlei, midden in de postkaart. Een heerlijke plek vol tweetaktgeknetter en benzinedampen. Nu staat er een kunstgalerie annex appartementen van één miljoen. Met lichtplan.

Het begin van de Gentse disneyficatie situeert zich eigenlijk al voor de Eerste Wereldoorlog, in de aanloop naar de Wereldtentoonstelling van 1913. Het leidde tot een grappige passage in Hugo Claus’ Het verdriet van België. Hoofdpersonage Louis Seynaeve beschrijft het stadscentrum als ‘een droom, de middeleeuwen zelf’. Waarop zijn vriend Raf opmerkt: ‘Dat is daar zomaar bij mekaar gesmeten, alle stijlen dooreen, voor de Wereldtentoonstelling begin van deze eeuw, voor toeristen die van toeten noch blazen weten lijk gij, kinkeltje!’

Gent is niet de enige stad die na valavond verandert in een overbelichte filmset. Het geldt voor zowat alle toeristensteden in oud Europa. En toch stoort het me in Gent meer dan elders, wellicht omdat duisternis zo verweven is met het wezen van de stad. In het harde, weerbarstige, intimiderende Gent van Karel van de Woestijne, Jean Ray of Richard Minne was het altijd donker. En neem ook Albert Baertsoen, wiens werk onlangs te zien was op een prachtige tentoonstelling in het MSK. Zijn spaarzame, gele olieverfvlekken die straatlantaarns verbeelden, zijn zo indrukwekkend omdat ze niet verloren gaan in een lichtbombardement.

In het duister zie je niet alleen de Melkweg beter, ook de stad zelf.

Pascal Verbeken is journalist en auteur. In ‘De mening’ geven gastschrijvers een week lang hun visie op actuele thema’s.