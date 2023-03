Twee Vlamingen op de shortlist van de Libris Literatuurprijs

Twee Vlaamse schrijvers stonden op de achttien titels tellende longlist van de Libris Literatuurprijs: Peter Terrin en Yves Petry. Allebei halen ze ook de shortlist.

‘In tijden van nepnieuws, AI en virtuele werelden heeft de realiteit soms veel weg van fictie, en dus staat de literatuur voor een grote uitdaging’, stelt het juryrapport van de Libris Literatuurprijs. Van een dichter uit de permafrost tot een geüpload schrijversbrein: de zes auteurs op de shortlist bieden die uitdaging met glans het hoofd: Peter Terrin en Yves Petry verkeren op de lijst in het gezelschap van Oek de Jong, Peter Zantingh, Donald Niedekker – die ook al werd genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs – en Anjet Daanje, de recentste winnares van diezelfde prijs.

Het alom bejubelde Het lied van ooievaar en dromedaris (Passage) van Anjet Daanje is een ruim twee eeuwen omspannende turf waarin Daanje elf levensverhalen borstelt, waarin leven en werk van Emily Brönte op een vernuftige en fascinerende manier verweven is. De ongrijpbaarheid van elk mens staat centraal. Telkens weer gaat het ook om vrouwen die proberen te ontkomen aan de beperkingen die de wereld hen oplegt. ‘Een caleidoscopische roman van grote klasse’, aldus de jury. Als de prijs naar Daanje gaat, zou ze pas de vijfde vrouwelijke winnaar zijn in de dertigjarige geschiedenis van de prijs.

Op tocht naar onszelf (1)

In Man zonder rijbewijs (Atlas/Contact) voert Oek de Jong een oudere verteller op die een rijbewijs probeert te halen. Maar de rijlessen zijn meer dan dat, ze worden in De Jongs handen een prachtige zoektocht naar de verloren tijd’, aldus de jury. De man blikt terug; hoe beter hij leert parkeren en invoegen, hoe helderder en milder zijn blik op zijn jeugd wordt.

In Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost (Koppernik) laat Donald Niedekker een fictief bemanningslid van de expeditie van Willem Barentsz ontwaken na 425 jaar: een gevolg van de klimaatopwarming. De expeditie, die een doorgang naar China zocht maar bij Nova Zembla strandde, wordt geraffineerd beschreven door Bartolomeo. ‘Een originele roman die ons meeneemt op een tocht door zee, door de tijd en door onszelf’, aldus de jury.

In Overal zit mens van Yves Petry (Das Mag), die de Libris al eens eerder won met De maagd Marino, surfen we mee met de gedachtestromen van Kasper Kind, een boswachter met ‘Waldschmerz’: een eenling die woedend is over de verwoestingen die de menselijke soort aanricht. Hij kan het slecht vinden met zijn medemens, maar kiest na veel worstelingen toch voor het collectief. Want ‘liever een professionele idealist dan een ploeterende individualist’: ‘Een meerstemmige, gedreven vertelling en een spiegel van de tijd.’

Op tocht naar onszelf (2)

Het hart van De gebeurtenis van Peter Terrin (De Bezige Bij) is een befaamde, pas overleden schrijver, om wie alle personages – die elk een hoofdstuk lang in de schijnwerpers staan – heen cirkelen. Wat hebben ze met elkaar te maken? Je komt er niet meteen achter. Het uitgangspunt is het moment dat de assistente van de schrijver door een onderzoeksteam wordt uitverkoren om contact te leggen met diens geüploade brein. ‘Een labyrint van menselijke relaties dat bij iedere bocht een verrassing, een volgend mysterie biedt.’

In Tussentijds (Das Mag) laat Peter Zantingh Robin met zijn zoontje Mats een treinreis maken door Duitsland in de door overstromingen geteisterde zomer van 2020. Hij is op weg naar zijn vrouw Tess. De trein, dat is altijd een beetje mijmeren: waarom zijn ze op weg? Zit het wel goed met hun relatie? Tess en Robin hebben elkaar ontmoet tijdens een milieuactie en worstelen met de vraag of je wel nog een kind op deze wereld hoort te zetten. ‘Zantingh verbindt uiterst origineel en ingenieus de grote vragen rond milieu en klimaat met persoonlijke levenskeuzes, en doet dat op een manier die even dromerig als urgent is, even persoonlijk als politiek.’

De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 mei. Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden.