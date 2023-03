In haar kookboek ‘Vegan pasta’ noemt auteur Brianna Claxton dit haar favoriete soep. Het is dan ook een tomatensoep met balletjes (en pasta). Maar heeft u die ook al eens volledig vegan geprobeerd? Voor een aantal van de ingrediënten moet u misschien naar een natuurwinkel, maar het wordt steeds makkelijker om ze te vinden, ook online.

Ingrediënten (voor 6-8 porties)

Voor het gehakt (dit zijn hoeveelheden voor een portie van 680 g):

240 ml groentebouillon

2 el tomatenpuree

2 el sojasaus

1 el vegan worcestersaus

2 tl knoflookpoeder

2 tl uienpoeder

½ tl paprikapoeder

½ tl zeezout

¼ tl witte peper

¼ tl bietenpoeder (o.a. natuurvoedingswinkel)

100 g TVP (textured vegetable protein, sojabrokken, o.a. toko)

3 el geraffineerde kokosolie, gesmolten

2½ tl aardappelzetmeel

Voor de soep:

2 grote wortels, in blokjes

1 middelgrote ui, gesnipperd

2 stengels bleekselderij, in blokjes

2 el olijfolie

zout en zwarte peper, naar smaak

1,4 l vegan runderbouillon

400 g gezeefde tomaten

225 g vegan gehakt

1 el gehakte verse bladpeterselie, plus extra ter garnering

450 g orzo

geraspte vegan Parmezaanse kaas (ook hiervoor staat een recept in het boek, maar je vindt ook vegan kaas in de supermarkt)

Bereiding

Het gehakt:

1. Verhit de groentebouillon met de tomatenpuree, de sojasaus, de worcestersaus, het knoflookpoeder, het uienpoeder, het paprikapoeder, het zeezout, de witte peper en het bietenpoeder in een pan op matig vuur, tot het zachtjes begint te koken.

2. Schenk het bouillonmengsel over de TVP in een kom en dek af met plasticfolie of een bord. Laat 5 tot 10 minuten staan, tot de TVP al het vocht heeft geabsorbeerd. Meng de gesmolten kokosolie en het aardappelzetmeel met de hand er goed door (zorg dat het niet te heet is!)

De soep:

1. Voeg de wortels, de ui en de bleekselderij met de olijfolie toe aan een soeppan. Breng op smaak met zout en peper en bak 3 tot 5 minuten op middelhoog vuur, tot de groenten beginnen te zweten maar niet bruin worden.

2. Voeg de runderbouillon toe en laat 20 minuten met een deksel op de pan zachtjes koken, tot de groenten gaar zijn. Roer de gezeefde tomaten erdoor.

3. Meng voor de gehaktballetjes het gehakt met de peterselie en zout en peper naar smaak. Leg de balletjes 20 minuten in de diepvries, zodat ze tijdens het garen niet uit elkaar vallen. Voeg ze daarna toe aan de soep. Je hoeft ze niet van tevoren bruin te bakken. Laat 5 tot 10 minuten zachtjes garen.

4. Kook de orzo in een pan kokend gezouten water gaar en giet af. Schep wat orzo in een kom en vul de kom met soep. Garneer met Parmezaanse kaas en eventueel verse peterselie.

Recept: Brianna Claxton

Foto: Brianna Claxton