Protest tegen plannen Macron verhardt: Frankrijk gaat morgen plat

Morgen begint deel zes van het Franse protest tegen de geplande pensioenhervorming. Kopzorgen over de stijgende inflatie en een krimpende koopkracht zetten extra druk op de ketel. Een machtige vakbond dreigt ermee om parlementsleden zonder stroom te zetten.

‘Het land platleggen.’ Dat is het plan van de Franse vakbonden. Na vijf eerdere stakingsdagen en een kleine pauze tijdens de vakantie willen ze nu een versnelling hoger schakelen in hun strijd tegen de geplande pensioenhervorming. De vakbonden hopen op een miljoen betogers en waarschuwen dat de hinder mogelijk niet beperkt blijft tot één dag.

Het hervormingsvoorstel van president Macrons regering ligt sinds een week in de Senaat. Voordien waren de chaotische debatten in de Assemblée Nationale op niets uitgedraaid. Er waren zoveel amendementen ingediend (vooral door linkse partijen) dat de parlementsleden zelfs niet tot het meest heikele punt geraakt zijn: het optrekken van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Tot een stemming kwam het niet.

In de Senaat pakken ‘de wijzen’ het anders aan, met minder geschreeuw en gescheld. Ze hebben nog tot zondag om de debatten af te ronden. In de Senaat ligt het zwaartepunt bij de rechtse Les Républicains, voorstanders voor een pensioenhervorming, maar die zitten nog niet helemaal op één lijn over hoe die er dan zou moeten uitzien.

Kruitvat

In deze beslissende week willen de vakbonden dus extra druk zetten. Openbaar vervoer, raffinaderijen, onderwijs, ziekenhuizen, vuilnisophaling, truckchauffeurs, energiesector … Tal van sectoren beloven morgen deels of volledig het werk neer te leggen. In zowat alle grote Franse steden en heel wat kleinere staan ook opnieuw manifestaties gepland.

Waar ze in Parijs het meest voor vrezen, is dat de pensioenhervorming de lont vormt aan het kruitvat van frustraties die al langer leven. De Fransen maken zich immers nog steeds zorgen over hun koopkracht, zeker nu de inflatie vorige maand weer klom tot 6,2 procent. De voedselinflatie kan de komende weken zelfs 10 procent bedragen.

Marseille is ‘in staking’. Foto: Daniel Cole/ap

Dat er bij de betogingen morgen niet alleen over langer werken zal worden gesproken, staat vast. Zo komen ook de werknemers van slachthuizen op straat. Hun jaarlijkse loononderhandelingen gaan van start en die beloven erg laag te beginnen. Door te maken dat er minder vlees in de schappen van de supermarkten zal liggen, hopen ze druk te zetten om hogere lonen te bekomen.

Daar zijn de gele hesjes weer

Behalve voor de traditionele optochten, stakingspiketten en filterblokkades mogen de Fransen zich opmaken voor een déjà vu, zeggen de vakbonden: op verschillende plaatsen in het land beloven ze rondpunten te bezetten. Maandagochtend werden hier en daar al rotondes bezet, met ellenlange files tot gevolg. In Rouen, bijvoorbeeld, waar vakbondsvlaggen wapperden naast gele hesjes. Die beweging kwam tot stand op die rotondes, waar duizenden Fransen hun woede kwamen uiten over lage lonen en het duurder wordende leven.

Hoewel de actie het land plat dreigt te leggen, is de publieke opinie volgens een recente peiling (Elabe) grotendeels pro een staking die meerdere dagen aanhoudt (59 procent). De meeste Fransen zijn nog steeds niet te vinden voor Macrons pensioenhervorming (69 procent), al denkt de meerderheid niet dat staken en betogen de regering van mening zal doen veranderen.

Welke hinder mag Frankrijk verwachten?

Openbaar vervoer. Heel wat binnenlandse treinen worden geschrapt. Bij Thalys en Eurostar, die ons land verbinden met de zuiderburen, zullen twee op drie treinen rijden. Naar Duitsland en Italië zal er geen treinverkeer zijn. Ook metro’s, trams en bussen zullen in verschillende steden hinder ondervinden.

Vliegverkeer. Deze staking zal zwaardere gevolgen hebben voor het luchtverkeer dan eerdere stakingen. Op de Parijse luchthavens zouden 20 à 30 procent van de vluchten worden geschrapt. Er zou extra hinder kunnen komen door stakende luchtverkeersleiders, bagageafhandelaars en problemen bij de brandstofvoorzieningen. Het is waarschijnlijk dat een domino-effect ook leidt tot vertragingen op andere vluchten, wat volgens de luchtvaartautoriteit zou kunnen gebeuren van maandagavond tot donderdagochtend.

Wegen. Vrachtwagenchauffeurs zijn van plan om wegblokkades op te werpen – vooral op de toegangswegen naar de grote steden – en filterblokkades op andere routes. Vakbonden willen in sommige streken ‘de tactiek van de gele hesjes’ lenen en blokkades opwerpen bij rotondes. Ook péages worden geviseerd. De hinder zal lokaal variëren.

Energie. De federatie CGT Mines-Energy, die een meerderheid heeft in de elektriciteits- en gassector, wil de toon verharden, met ‘een zwarte week’ vanaf maandag. Zo kunnen kerncentrales gesloten worden, beloven ze sommige gezinnen in Robin Hood-stijl weer op het stroomnet aan te sluiten en dreigen ze parlementsleden die voorstander zijn van de hervorming zonder stroom te zetten. ‘Wij zouden slechts de instructies van de regering opvolgen, die energiebesparing aanbeveelt voor niet-essentiële gebouwen’, klonk het ironisch bij de CGT.

Ook in havens, scholen, de medische sector, raffinaderijen en bij de vuilnisophaling wordt het werk (deels) neergelegd. Of de staking ook de komende dagen zal doorgaan, beslissen de vakbonden ’s avonds.