Om de 30 seconden rolt een Tesla van de band, en zo kan de prijs zakken

Tesla verlaagt opnieuw de prijzen van enkele modellen. Dat kan het omdat het zijn productielijnen bijna dubbel zo snel laat draaien als die van concurrenten.

In een recent Youtube-filmpje van New China TV in de fabriek van Tesla in Shanghai kan je de snelheid mooi timen. Wanneer de verslaggever de fabrieksbaas interviewt, zie je in de achtergrond op 1 minuut en 15 seconden een Model 3 van de band rijden. Op 1 minuut en 45 seconden rolt de volgende van dezelfde band. Slechts dertig seconden verschil, of twee Tesla’s per minuut op een en dezelfde assemblagelijn. Om een idee te geven: de fabriek van Volvo Cars Gent, die ook als heel productief bekend staat, haalt een snelheid van ongeveer één auto om de minuut.

Bovendien draait de fabriek in Shanghai ook veel meer uren per jaar dan de meeste andere assemblagefabrieken. Er wordt vrijwel volcontinu gewerkt: zeven dagen op zeven, 24 uur op 24. In de meeste assemblagefabrieken in Europa werkt men met een tweeploegensysteem, soms nog met een nachtploeg, maar nog zelden met een weekendploeg. Dat verschil maakt dat Tesla in Shanghai zo’n 20.000 wagens per week kan maken, of een miljoen per jaar. Ter vergelijking: Volvo Cars Gent haalt een goede 200.000 wagens per jaar. Tesla Shanghai is ook naar Tesla-normen bijzonder snel. Maar de originele moederfabriek in Fremont, waar Tesla over twee productielijnen beschikt waarvan een voor de dure modellen, moet met 650.000 wagens per jaar niet veel onderdoen.

Tesla kan die enorme productiesnelheden halen door twee redenen. Ten eerste, Tesla last minder carrosserieonderdelen aan elkaar dan andere fabrikanten. Het maakt immers veel meer gebruik van enorme persen die grote stukken van de carrosserie in één keer uit platen aluminium persen en die vervolgens aan elkaar lassen of lijmen. Bij andere bouwers gaat men relatief kleine stukken staal snijden, persen en aan elkaar lassen. Aluminium laat ook toe om grotere stukken te persen dan staal. Hierdoor kan men in minder stappen en sneller het chassis in elkaar zetten.

Extreem gerobotiseerd

Daarnaast zijn Tesla-fabrieken extreem gerobotiseerd. Die robotisering was ooit bijna de ondergang van Tesla, toen het de productie van zijn goedkope wagen in 2018 door slecht afgestelde robots maar niet op gang kreeg. Noodgedwongen moest het toen op handenarbeid overschakelen. In de afgelopen jaren kreeg Tesla het geautomatiseerde productieproces onder controle en kon het de robots steeds beter inzetten voor de arbeidsintensieve afwerking van de binnenkant van de auto. Nog een voorbeeld van de efficiënte werkwijze: de zetels worden eerst gemonteerd op de batterijvloer, wat meer plaats biedt voor de robots. Vervolgens wordt de carrosserie over het chassis geschoven. Bij andere merken worden de zetels via de deuropening geplaatst, wat moeilijker en tijdrovender is.

Afgewerkte Tesla’s Model Y in de vestiging in het Duitse Grünheide. Die fabriek werkt nog niet op volle capaciteit. Foto: getty

De enorme productiviteit biedt Tesla twee voordelen. Ten eerste: het produceert goedkoper dan concurrenten, waardoor het nu agressief de prijzen kan verlagen– Tesla doet dat nu voor een tweede keer in de VS. Het verlaagt de prijzen van de twee dure modellen, Model S en Model X. In januari verlaagde het al de prijs van Model 3 en Model Y met 20 procent. Ten tweede: het kan snel leveren, waardoor klanten, in tegenstelling tot bij vele autobouwers, geen halfjaar of langer moeten wachten op hun wagen. Bovendien is Tesla nog volop productiecapaciteit aan het bijmaken: de nieuwe fabrieken in Austin (Texas, VS) en Grünheide (bij Berlijn, Duitsland) zijn zich nog op gang aan het trekken. Bovendien is er ook een nieuw te bouwen fabriek in Mexico aangekondigd, de vijfde grote assemblagefabriek en de zevende ‘gigafactory’.

Ook in zijn prijsstrategie werkt Tesla anders dan anderen. Niet alleen werkt het zonder dealers en spaart het die commissie uit, het wijzigt zijn prijzen snel, in functie van de productiecapaciteit, bijna zoals bij vliegtuigreizen. ‘We merkten dat zelfs een kleine verandering in de prijs een grote impact heeft op de vraag’, zei Tesla-ceo Elon Musk vorige week op een investeringsdag.

Andere autobouwers moeten het Tesla-geweld met lede ogen aanzien. De meeste zijn nog maar recent overgeschakeld naar de productie op grote schaal van elektrische auto’s. Die productie is vaak nog niet winstgevend, terwijl Tesla nu al een harde prijzenslag ontketent. Winst wordt wel nog met traditionele benzinewagens gemaakt, maar daarvan krimpt de verkoop zienderogen. Bovendien moeten klanten bij traditionele bouwers maandenlang op hun nieuwe wagen wachten, wat bij Tesla niet meer het geval is.