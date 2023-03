Dit is niet zomaar een episode in een slecht politiek theaterstuk

De Vlaamse regering ligt in de touwen. Het is misschien nog te vroeg voor een overlijdensbericht, maar leven doet ze eigenlijk niet meer. Hoe is het zo ver kunnen komen? Rest Vlaanderen alleen nog een regering zonder meerderheid? Of gaan N-VA, CD&V en Open VLD straks toch maar weer gewoon opnieuw onderhandelen omdat er nu eenmaal geen alternatief is?





Senior writer en politiek journalist Bart Brinckman heeft al veel kilometers op de teller in de Wetstraat. Maar ook voor hem is dit een totaal nieuwe situatie. En een oplossing ligt niet zomaar voor de hand.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Bart Brinckman| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Bart Dobbelaere| Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.