Sergej Sjojgoe is volgens Russische media zaterdag in Marioepol geweest om de wederopbouw van de stad te inspecteren. Hij bezocht een medisch centrum en een kleine woonwijk bestaand uit twaalf woonblokken. De Russische staatsomroep RIA Novosti gaf bovenstaande beelden vrij van het bezoek. Marioepol werd twee maanden lang bestookt door de Russen en veroverd in mei 2022.