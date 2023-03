Europese topambtenaar oordeelde zelf over belangenconflict bij gratis vliegreizen

Op het moment dat de Europese Commissie met Qatar onderhandelde over een luchtvaartakkoord, vloog haar directeur-generaal Transport naar Qatar op kosten van … Qatar. Hij kon zelf bepalen dat dat geen risico op belangenconflict inhield. De Commissie zal de regels nu aanscherpen.

De Est Henrik Hololei, sinds 2015 directeur-generaal Transport bij de Europese Commissie, reisde tussen zijn benoeming en eind 2021 negen keer naar Qatar. Evenveel keer werden de vluchten en de hotelnachten betaald door de regering van Qatar of door organisaties die aanleunen bij de regering.

Die onthulling door Politico doet de wenkbrauwen fronsen, omdat de Commissie vanaf maart 2019 onderhandelde met Qatar over een akkoord waarbij Qatar Airlines directe vluchten kon uitvoeren op alle luchthavens in de Europese Unie, en omgekeerd Europese luchtvaart­maatschappijen toegang kregen tot Qatar. De handtekeningen werden gezet in oktober 2021, ondanks kritiek van onder meer de European Cockpit Association dat de EU haar eigen markt zou ondergraven, omdat de arbeidsrechten in Qatar slechter zijn dan in de EU.

Zelfanalyse

Bij buitenlandse missies waarbij een derde partij tussenkomt in de betaling van de reis, moet door iemand anders binnen de Commissie geanalyseerd worden of er geen belangenconflict dreigt. In dit geval lijkt dat niet vergezocht, gezien de lopende onderhandelingen over het zogenaamde open skies-akkoord met Qatar Airways.

Maar in het geval van een directeur-generaal gebeurt die analyse door … de directeur-generaal zelf, vertelde een woordvoerder van de Commissie. In geval van twijfel had Hololei volgens de procedure zijn politieke oversten om raad kunnen vragen, maar dat is geen verplichting. Bovendien staan de criteria over zulke specifieke missies niet ‘zwart op wit’ geschreven.

Er komt geen onderzoek naar Henrik Hololei, aangezien hij de geldende regels volgde. Foto: rr

Hololei stelde negen keer vast dat er geen risico was op een belangenconflict voor zichzelf. Volgens de Commissie valt hem niets te verwijten, omdat hij de geldende regels volgde en op basis van zijn analyses besloot dat er geen risico op zo’n conflict bestond. De Est was ook niet betrokken bij de onderhandelingen over het luchtvaartakkoord met Qatar, hoewel hij directeur-generaal voor Transport is. Daarom is van een eventueel onderzoek tegen Hololei geen sprake, laat staan van enige sancties.

Zeldzaam

Toch kiest de Commissie voor de vlucht vooruit, zeker in het licht van Qatargate, waarbij leden van het Europees Parlement zich zouden hebben laten omkopen door Qatar om ongewenste resoluties te kelderen in de aanloop naar het WK voetbal. Bovendien vraagt ook de EU-ombudsman, Emily O’Reilly, uitleg van de Commissie over hoe ze omgaat met zakenreizen door topambtenaren die betaald worden door derden. Ze vraagt ook een overzicht van zulke missies sinds 2021 en wil weten hoe de Commissie haar beleid ter zake denkt te zullen aanpassen.

‘We zullen de regels aanscherpen en de mogelijkheid beperken om reizen te aanvaarden die betaald worden door derde partijen’, zei woordvoerster Dana Spinant. ‘De richting die het uitgaat, is dat dit alleen mogelijk zou zijn als het gaat om uitnodigingen van de G7, de G20 of de Verenigde Naties. Topambtenaren worden aangemoedigd om die strikte regels al zo snel mogelijk toe te passen, in afwachting van de goedkeuring ervan tegen de zomer.’

De Commissie benadrukt dat betaalde missies slechts 1,5 procent vertegenwoordigen van het totale aantal, en dat het veelal gaat om uitnodigingen om te spreken op conferenties binnen de EU. Voorlopig onderzoek wees ook uit dat Hololei de enige (adjunct-)directeur-generaal is die sinds de start van de Commissie-Von der Leyen een missie aanvatte die betaald werd door een derde partij.