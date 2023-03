Kan de Vlaamse regering vallen? En wat gebeurt er dan?

De Vlaamse regering zit in een diepe crisis. Welke wettelijke opties zijn er nu?

1. Kan de Vlaamse regering vallen?

Dat kan zeker. Alleen leidt dat niet tot vervroegde verkiezingen, wat op federaal niveau wel kan. Het Vlaams Parlement is immers een legislatuurparlement: ze doet sowieso de rit van vijf jaar uit. Vervroegde verkiezingen zijn onmogelijk. Als de regering valt, kan een nieuwe regering in het zadel gehesen worden, maar dat hoeft niet. De regering kan de resterende tijd ook volmaken in lopende zaken, waardoor ze nog maar weinig bevoegdheden heeft.

2. Hoe kan de regering vallen?

Op drie manieren. De regering kan zelf collectief ontslag nemen. Dat doet ze niet bij de koning, zoals de federale regering, maar bij het Vlaams Parlement. ‘Er is nergens formeel geregeld hoe dat moet’, zegt Patricia Popelier, professor grondwettelijk recht (UAntwerpen). ‘Het zou bijvoorbeeld kunnen via een brief aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.’

Een tweede mogelijkheid is dat de regering een vertrouwensstemming vraagt aan het Vlaams Parlement. ‘Als ze die verliest, dan is ze van rechtswege ontslagnemend’, zegt professor grondwettelijk recht Toon Moonen (UGent). In beide gevallen gaat de regering in lopende zaken.

Een derde mogelijkheid is een ‘constructieve motie van wantrouwen’. In Vlaanderen is het dus niet de koning die de regeringsleden aanstelt, maar het Parlement. Als een meerderheid van de parlementsleden een motie van wantrouwen indient, moet die meteen constructief zijn. Dat wil zeggen: die parlementaire meerderheid kan de regering ontslaan, maar moet dan ook meteen de namen van de nieuwe regeringsleden vastleggen. De ministers mogen onderling bepalen wie minister-president wordt.

Dat gebeurde in 2017 in Wallonië: toen werd, met behulp van een constructieve motie van wantrouwen, de coalitie van de PS met het CDH in het Waals Gewest ingeruild voor een coalitie van MR en CDH.

3. Kan een minister-president ministers of een partij uit zijn regering zetten?

‘Nee’, zegt Johan Vande Lanotte, voormalig vicepremier voor Vooruit en professor emeritus grondwettelijk recht (UGent). ‘Jan Jambon kan niet zeggen: jij bent geen minister meer. Het is het Parlement dat de ministers aanduidt.’

Ministers kunnen wel zelf opstappen, maar zelfs dan verlaten ze de regering pas op het moment dat het Vlaams Parlement een vervanger aanduidt, of de nieuwe samenstelling bekrachtigt.

4. Kunnen de N-VA en Open VLD voortdoen als minderheidsregering?

Ja, maar als de CD&V-ministers niet zelf ontslag nemen, zullen ze die op een andere manier moeten wippen. Dat kan op twee manieren. Ofwel vinden ze een meerderheid die een ‘constructieve motie van wantrouwen’ indient en vervolgens alleen ministers van de N-VA en Open VLD aanduidt. Ofwel neemt de regering ontslag, waarna een meerderheid van het Vlaams Parlement een nieuwe regering in het zadel hijst. In elk geval is een reshuffle nodig, want in iedere Vlaamse regering moet een Brusselaar zitten. Vandaag is dat CD&V-minister Benjamin Dalle.

5. Hoeveel slagkracht heeft zo’n minderheidsregering?

Die slagkracht is erg beperkt, omdat de regering voor de meeste beslissingen een meerderheid zal moeten zoeken in het Vlaams Parlement. CD&V zou die kunnen bieden omdat ze, behalve dan voor stikstof, het regeerakkoord wil uitvoeren. Of Vooruit en Groen zouden kunnen depanneren voor die onderwerpen waar ze hun slag willen thuishalen. ‘Uit het buitenland leren we dat dat best een gunstige positie is’, zegt Nicolas Bouteca, professor politicologie (UGent). ‘Je steunt alleen waar je zelf voorstander van bent. Je stoot je achterban dus nooit voor het hoofd.’

Een regering heeft niet voor alles het Parlement nodig. Ze kan ook regeren met ministeriële besluiten. ‘Maar in Vlaanderen is dat zo makkelijk nog niet’, zegt Vande Lanotte. ‘Er is niet zo heel veel wat met ministeriële besluiten beslist kan worden. Voor onderwijs, bijvoorbeeld, is dat zo goed als niets.’

6. Kan CD&V ingewisseld worden voor Vooruit?

In principe kan dat, als daarvoor een meerderheid is in het Vlaams Parlement. ‘Maar dat is een onwerkbare meerderheid’, zegt Bouteca. ‘In het Vlaams Parlement zitten zes Brusselaars, maar die mogen niet meestemmen voor gewestbevoegdheden, zoals stikstof. Dan heeft de coalitie met Vooruit in plaats van CD&V maar 59 van de 118 zetels, en dus geen meerderheid.’ Dat wil dus zeggen dat ook Groen in de regering zou moeten stappen.

In theorie is daarvoor geen nieuw regeerakkoord nodig, maar erg waarschijnlijk is die optie niet. ‘En dan nog. Dan moeten partijen in de regering stappen die altijd veel kritiek op de regering gehad hebben. Dat ligt politiek gezien erg moeilijk’, zegt Bouteca.

7. Kunnen de N-VA en Open VLD voortdoen met CD&V als vijfde wiel aan de wagen?

Kan CD&V in de regering blijven, en genegeerd worden door de andere partners, zoals dat schijnbaar gebeurde met de goedkeuring van de conceptnota van het stikstofakkoord?

Wettelijk gezien kan dat niet, zegt Vande Lanotte. ‘Artikel 22 van het bijzonder decreet op de Vlaamse instellingen van 7 juli 2006 is duidelijk: er wordt collegiaal beslist, volgens de procedure van consensus over alle zaken die tot haar bevoegdheid horen.’

Met andere woorden: de regering moet het onderling eens zijn over alles waarover ze beslist. De conceptnota over stikstof doordrukken tegen de wil van CD&V kan dus in principe niet.

‘Tenzij CD&V het eens is om het akkoord aan het Parlement ter stemming voor te leggen, ook al zal ze zelf niet voor het decreet stemmen’, zegt Popelier. ‘Zodra dat decreet er is, zal CD&V dat getrouw moeten uitvoeren.’

Met de eis tot consensus kan ook niet alles afgeblokt worden, zegt Popelier. ‘Consensus is niet hetzelfde als unanimiteit. In dat laatste geval heeft elk regeringslid een vetorecht. Federaal is dat zeker niet zo: als de eerste minister voldoende moeite gedaan heeft om tot een akkoord te komen, dan moet de minderheid binnen de regering die het oneens is, kiezen: weggaan of berusten.’

Professor grondwettelijk recht Paul Van Orshoven (KU Leuven) volgt die interpretatie. ‘Wat doe je als er een beslissing is waarmee je het niet eens bent? Ofwel zwijg je als vermoord, wat heel vaak gebeurt. Ofwel neem je ontslag.’

Maar juridisch begeeft de Vlaamse regering zich wel op glad ijs. ‘Een rechter of de Raad van State kan op basis van artikel 22 een regeringsbesluit nietig verklaren als dat niet bij consensus genomen is’, zegt Popelier.

8. Als de regering ontslag neemt, hoe komt er dan een nieuwe?

Als de regering ontslag neemt, dan gaat ze in lopende zaken. ‘Dan mag een regering alleen nog beslissen wat dringend is, wat routine is en wat het Vlaams Parlement toestaat’, zegt Van Orshoven.

Het idee achter die beperkte bevoegdheden? ‘In het Engels zegt men: you cannot flog a dead horse’, zegt Moonen. Een dood paard kun je niet aanjagen. ‘De normale politieke controle door het parlement is niet meer mogelijk, want dreigen met een ontslag maakt geen indruk meer.’

Een regering kan in lopende zaken blijven tot de verkiezingen, maar dat is niet volgens het boekje. Na het ontslag moet er ‘onverwijld’ een nieuwe regering gevormd worden. Dat gebeurt op dezelfde manier als na de verkiezingen. ‘Maar hoe dat precies moet, is juridisch niet geregeld. Federaal neemt de koning initiatief’, zegt Moonen. ‘In Vlaanderen zijn dat de politieke partijen. Zoals Bart De Wever in 2019 deed, als voorzitter van de grootste partij.’