De Belg lust opnieuw een staatsbon: grootste bedrag opgehaald sinds Letermebon

De federale regering heeft 262 miljoen euro opgehaald met de verkoop van overheidsobligaties aan burgers.

Een stukje van de Belgische staatsschuld bezitten? Daar had de Belg altijd wel trek in. Alleen was de rente de afgelopen jaren zo laag of zelfs negatief, en dus niet interessant.

Maar bij de jongste campagne beloofde de Belgische overheid wel een mooie rente: op de staatsbon met looptijd van drie jaar betaalt ze een jaarlijkse coupon van 2,6 procent. Op die van tien jaar 3,0 procent.

Dat is weliswaar minder dan de huidige inflatie, maar wel een pak meer dan de rente op een doorsnee spaarboekje. En dus tekende de Belg massaal in. Met de staatsbon heeft de overheid in totaal 262 miljoen euro opgehaald, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem in een persbericht. Het gaat om 218 miljoen euro voor de staatsbon op drie jaar en 44 miljoen euro voor die op tien jaar.

• Na decennium biedt staatsbon weer 3 procent

‘Steeds meer mensen kiezen voor de veiligheid en gegarandeerde opbrengst van de staatsbon’, zegt Van Peteghem. ‘We kunnen spreken van een recordopbrengst sinds de populaire Letermebons.’

Toenmalig premier Yves Leterme (CD&V) was de grote trekker van de staatsbon die eind 2011 uitgegeven werd, vandaar dat ze ook Letermebon genoemd worden. Leterme klopte in november bij de Belgische burger aan omdat de financiële markten hun geloof in de Belgische overheidsfinanciën verloren. De Letermebon bracht destijds 5,7 miljard op. Op de populairste bon, met een looptijd van vijf jaar, kreeg de belegger een rente van 4 procent.