Een basisrecept voor een balletje dat je in een handomdraai van uitzicht en smaak doet veranderen: versieren kan met onder meer cacaopoeder, sesamzaad of kokosrasp. Wie geen cashewnoten wil of mag eten, kan die ook vervangen door gekookte kikkererwten.

Ingrediënten (voor 20 balletjes)

200 g cashewnoten (niet geroosterd!)

50 g glutenvrije havervlokken

1 el esdoornsiroop

1 el kokosolie (ongeveer 40 gram)

2 tl gemalen kaneel

1 snuf zout

100 g ontpitte dadels, in stukjes gesneden

Optioneel: cacaopoeder, sesamzaad of kokosrasp om de balletjes door te rollen

Bereiding

1. Doe al de ingrediënten in je foodprocessor en mix gedurende 4 minuten op stand 2. Het deeg moet een dikke, gladde bal vormen.

2. Rol van het deeg balletjes. Leg ze allemaal naast elkaar op een snijplank. Je kan kiezen voor kleine of grotere balletjes. Wij verkiezen de snoepjes klein en fijn, zoals kleine soepballetjes.

3. Als je graag versierde balletjes wil, rol je ze nu even door het cacaopoeder, de kokosrasp of het sesamzaad.

4. Laat de balletjes opstijven in de koelkast of diepvriezer en doe ze dan een voor een in een luchtdichte doos. Bewaar in een koelkast of diepvriezer.

Recept: uit ‘Iedereen eet mee’ van Alexia Stevens

Foto: Roos Mestdagh