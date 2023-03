ICT-problemen bij KBC: betaalapps even onbeschikbaar

KBC werd maandagmiddag getroffen door een omvangrijk ICT-probleem. Klanten konden daardoor langer dan een uur niet inloggen in de verschillende betaalapps.

Maandagmiddag vanaf ongeveer 13u45 merkten klanten van KBC dat ze niet konden inloggen in de betaalapps van de bank. Wie dat toch probeerde, kreeg een scala aan foutmeldingen. Bijvoorbeeld dat de gebruiker geen toegang heeft tot onlinediensten, dat de gegevens van de klant onbeschikbaar zijn en dat die best contact opneemt met de klantendienst, of dat inloggen momenteel niet lukt ‘door grote drukte’.

Van grote drukte was echter geen sprake. De bank had wel degelijk te maken met ICT-problemen, bevestigt ze aan De Standaard. ‘We hebben inderdaad kortstondig technische problemen gehad’, zegt woordvoerster Viviane Huybrecht. ‘Gelukkig konden onze diensten snel zien wat het was, waardoor de problemen ook snel weer konden worden opgelost.’

Volgens KBC waren de problemen iets na 15 uur van de baan. Huybrecht: ‘We stellen vast dat onze klanten terug kunnen inloggen en hun betalingen opnieuw kunnen uitvoeren.’

Wat het probleem exact was, daarover wil KBC ‘uit veiligheidsoverwegingen’ geen mededelingen doen.