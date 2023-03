De jury van de World Nature Photography Awards is eruit: Danger in the mud is de strafste dierenfoto die de juryleden afgelopen jaar te zien kregen. Het beeld werd gemaakt door de Duitse ­natuurfotograaf Jens Cullmann in het Mana Pools National Park in Zimbabwe. ‘Tijdens het droge seizoen, met temperaturen tot 45 graden, hebben krokodillen de neiging om zich te begraven in de modder om zo hun lichaamstemperatuur te verlagen. Een enorm exemplaar, zoals het dier op de foto, kan zo maanden overleven op zijn vetreserves alleen.’

Ook indrukwekkend: een foto uit kikvorsperspectief van een jachtluipaard die in een boom klimt. Minder opbeurend is het beeld van een zeehond die verstrikt zit in een stevig visnet.