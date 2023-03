Oekraïens goud met Belgisch randje

Met sportieve successen probeert de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh (21) haar landgenoten in bange dagen een kleine dosis hoop te bezorgen. Zondag won ze hoogspringgoud op het EK indooratletiek in Istanbul. De basis daarvoor legde ze in het Limburgse Heusden-Zolder.

Op 24 februari 2022 schrikte Yaroslava Mahuchikh in haar thuisstad Dnipro net als vele anderen wakker van luide knallen. Sindsdien is alles anders. Een ‘gewone’ atlete – weliswaar van wereldklasse – werd plots een van de uithangborden van een land in oorlog. Mahuchikh is sinds die 24ste februari niet zomaar een hoogspringster, maar een vertegenwoordigster van de Oekraïense natie.

Al snel ontwikkelde ze in Dnipro een routine: trainen als het kan, gauw richting schuilkelder als het moet. In maart 2022 nam ze deel aan het WK indooratletiek in Belgrado, nadat ze na een odyssee van drie dagen en 2.000 kilometer met de auto net op tijd in Servië was aangekomen. Ze was uitgeput, maar ook gemotiveerder dan ooit en won er haar eerste mondiale titel.

‘Elke wedstrijd in het Oekraïense truitje is nu superbelangrijk’, zegt Mahuchikh, die regelmatig doneert aan het Oekraïense leger, in een uitgebreid gesprek met De Standaard. ‘Ik wil mijn land beschermen op de atletiekpiste. Het belangrijkste dat ik vanuit mijn positie kan doen voor het land, is bewijzen dat Oekraïners nooit opgeven. Never, never, never. Zelf probeer ik tijdens de wedstrijd heel even de miserie in Oekraïne te vergeten en ik hoop dat de mensen die mij van thuis uit volgen dat ook kunnen doen.’

Usain Bolt

Machuchikh maakt een opgewekte, zorgeloze indruk. ‘Ik heb het haar ook al gezegd’, vertelt Olha Nikolaienko, die voor de Oekraïense atletiekfederatie werkt en de hoogspringster al jaren goed kent. ‘Het is ongelofelijk hoe ze blijft stralen ondanks alle sportieve druk en natuurlijk de oorlogssituatie.’ Toch heeft ze het niet altijd makkelijk. ‘Mentaal is het hard’, vertelde Mahuchikch eerder in The New York Times. ‘Ik probeer mij op trainingen en wedstrijden te concentreren, maar soms lig ik gewoon te huilen in mijn kamer.’

De combinatie van haar sportieve successen en de status die ze door de oorlog verworven heeft, maken van Mahuchikh een grote bekendheid in Oekraïne. ‘Bij ons weet niet iedereen wie Usain Bolt is, maar iedereen kent Yaroslava’, zegt Nikolaienko.

In Istanbul won Mahuchikh zondag met een sprong over 1m98 een derde Europese titel, indoor- en outdoorkampioenschappen opgeteld. ‘Hopelijk heb ik mijn landgenoten vijf minuutjes blij kunnen maken’, zei ze nadien.

Het EK-goud van zondag is gesmeed in Heusden-Zolder, of all places. Het is in die Limburgse gemeente dat Machuchikh tegenwoordig woont en traint. ‘Toen ik mijn partners Allianz en Golazo vertelde dat ik niet wist waar ik kon trainen, hebben ze mij uit de nood geholpen met een woonst en een trainingslocatie’, vertelt ze zelf. ‘België is very nice. Brussel kende ik al door de Memorial Van Damme (waar ze vorig jaar nog haar persoonlijk record naar 2m05 bracht, red.). Ondertussen ben ik ook in Antwerpen geweest en ook daar is het prachtig.’

Thomas Bach

Met Kerstmis was Mahuchikh voor het eerst in bijna een jaar weer twee weken thuis in Dnipro. ‘Eerlijk gezegd vond ik het een geweldige periode’, zegt ze daarover. ‘Ik had mijn vader en mijn vrienden zó hard gemist. Het was het langste jaar van mijn leven. De mensen vragen mij vaak of ik niet bang ben als ik in Dnipro ben, maar dat is niet het geval. In het buitenland zitten, niets kunnen doen en alleen maar het nieuws volgen, is veel moeilijker.’ Net nadat ze veilig weer in Limburg was aangekomen, was er in Dnipro midden januari nog de dodelijkste Russische aanval sinds de start van de oorlog.

Nog één gevoelige vraag willen we Mahuchikh voorleggen. Of ze het vanuit puur sportief oogpunt niet jammer vindt dat de Russische olympische kampioene Mariya Lasitskene tegenwoordig niet meer mag meedoen. ‘Mensenlevens zijn belangrijker dan een sportcompetitie’, repliceert ze fel. ‘Ik hoor Thomas Bach zeggen dat er misschien een opening kan komen voor atleten die de oorlog niet openlijk steunen. Maar door weer Russen toe te laten op de Spelen steun je zélf voor de volle 100 procent het doden van Oekraïense burgers.’