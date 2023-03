De inspiratie voor deze soep haalden we bij de Italiaanse bruiloftssoep, oftewel minestra maritata. Traditioneel gaan hier kippenbouillon, gehaktballetjes, groenten en pasta in. Het gerecht heet huwelijkssoep, omdat alles elkaar qua smaak versterkt. Wij vervingen de pasta door witte boontjes en deden er een lepeltje harissa bij voor extra pit.

Ingrediënten (voor 4 grote of 6 kleine eters)

Voor de balletjes

750 g gemengd gehakt

(varken/rund, lam is ook lekker)

1 groot ei of 2 kleintjes, losgeklopt

50 g panko (Japans broodkruim)

50 g parmezaan, fijn geraspt

1 el venkelzaad

1/2 busseltje platte peterselie

Geraspte schil van 1 citroen

Zwarte peper van de molen & zout

Olijfolie om te bakken

Voor de rest van de soep

2 venkelknollen

4 selderstengels

4 sjalotten

2 tenen knoflook

1.250 ml kippenbouillon

1 blik witte boontjes van 400 g, afgespoeld

1 tl harissa

Sap van 1 citroen

1/2 busseltje platte peterselie

1 klein busseltje dille

Zwarte peper van de molen & zout

Olijfolie

Voor de afwerking: extra parmezaan

Bereiding

1. Begin met de balletjes. Rasp hiervoor de parmezaan fijn in een grote kom. Snipper de peterselie (gebruik de steeltjes ook) en doe samen met de rest van de ingrediënten in de kom. Kruid royaal met peper en zout. Kneed snel maar grondig door elkaar zodat alles goed gemengd is.

2. Rol balletjes ter grootte van een pingpongbal en leg op een groot bord. Verwarm 1 eetlepel olijfolie (het vlees geeft ook nog vet af) in een grote kookpot met stevige bodem op middelhoog vuur. Leg de balletjes hierin, zodat ze niet tegen elkaar liggen en je ze nog makkelijk kunt omdraaien (waarschijnlijk moet je in twee keer werken). Geef ze een goudbruin korstje terwijl je ze af en toe omdraait, reken hiervoor op 8 minuten. Haal uit de kookpot en leg op een groot bord.

3. Terwijl de balletjes bakken, kun je alvast de venkel overlangs in dunne plakjes snijden of schaven met de mandoline. Snijd ook de sjalotten in fijne halve ringen, de selder in stukken van ongeveer 3 cm en snipper de knoflook fijn.

4. Stoof de sjalot in dezelfde pot (afwassen hoeft niet) op een zacht vuur in 10 minuten glazig met een snuf peper en zout (mooi meegenomen: dit ruikt precies zoals het hamburgerkraam op de markt). Roer af en toe om. Doe de knoflook en harissa erbij en stoof enkele minuten mee terwijl je af en toe omroert. Doe er de selder en 3/4 van de venkel bij (de rest is voor later). Kruid met een snuf peper en zout. Roer om en laat 15 minuten stoven.

5. Doe voor de afwerking de opzij gehouden venkel alvast in een kommetje. Meng er het citroensap en een snuf zout onder. Giet de bouillon bij de groenten en breng zachtjes aan de kook. Voeg de balletjes en bonen toe en laat nog een 10-tal minuten zachtjes pruttelen.

6. Meng de dille en peterselie onder de gemarineerde venkel en geef een draai van de pepermolen. Werk hiermee de borden af, samen met wat geschaafde parmezaan en een scheutje olijfolie.

Recept: Johanna Goyvaerts en Barbara Serulus

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven