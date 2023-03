Arkprijs voor dichteres Ruth Lasters

Dichters kwamen al vaker in aanmerking voor een Arkprijs van het Vrije Woord, en nu lauwert het comité er een die het nieuws beheerste: Ruth Lasters, die de discussie over het Antwerpse stadsdichterschap op scherp zette.

In september vorig jaar stapte leerkracht en dichter Ruth Lasters op als een van de vijf Antwerpse stadsdichters. Haar gedicht ‘Losgeld’, dat ze schreef samen met leerlingen uit het beroepsonderwijs, was geweigerd door het stadsbestuur. Na de rel maakten de stadsdichters in januari op eigen houtje een doorstart.

‘Haar kritische houding over de behandeling van het beroepsonderwijs en haar verzet tegen de beknotting van de vrije meningsuiting doen haar terugkeren naar de oorspronkelijke opzet van de Arkprijs’, vind het Arkcomité, onder voorzitterschap van dichter Yves T’Sjoen.

De jury vindt Lasters’ ontslag als stadsdichteres meer dan een symbool. ‘Lasters stelt de wezenlijke vraag of schoolopleiding niet te veel onderhevig is aan politieke of economische belangen. Dat is meteen een pleidooi voor culturele burgerinitiatieven.’ Het comité prijst verder ook de literaire kwaliteiten van Lasters’ vier romans en drie dichtbundels, die ze publiceerde onder haar motto: ‘Literatuur is mijn schild tegen de hardheid van de werkelijkheid’.

De Arkprijs van het Vrije Woord werd door de schrijver Herman Teirlinck en de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift in het leven geroepen. Met de symbolische onderscheiding plaatst het Arkcomité sinds 1951 mensen in de schijnwerper die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken. Er is geen geldbedrag aan verbonden.

Op de erelijst van de voorbije jaren prijken onder meer Peter Verhelst, Caroline Pauwels, Jozef Deleu, Anuna De Wever & Kyra Gantois, Fikry El Azzouzi en Reinhilde Decleir. De Arkprijs wordt in oktober uitgereikt in het huis van Herman Teirlinck in Beersel.