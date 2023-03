Gruyère, nu ook ‘made in the USA’

Neen, gruyère moet niet worden gemaakt in Zwitserland of Frankrijk om gruyère te mogen worden genoemd. Althans niet in de VS. Dat heeft een rechter in beroep beslist. De uitspraak ligt de Franse en Zwitserse kaasboeren zwaar op de maag, want bij ons is de naam wél beschermd.

De term ‘gruyère’ is geen voorrecht voor de halfharde kaas gemaakt van de melk van Zwitserse koeien die grazen in de omgeving van het gelijknamige Zwitserse district of van Franse koeien uit de Franche-Comté en de Savoye. Dat heeft een Amerikaanse rechter in beroep beslist. De Interprofession du Gruyère, dat de belangen van de Zwitserse kaasmakers vertegenwoordigt, en het Syndicat Interprofessionnel du Gruyère, haar Franse tegenhanger, hadden in 2013 een aanvraag ingediend om ‘gruyère’ te laten registreren als gecertificeerd merk. Toen die aanvraag geweigerd werd, stapten ze naar de rechter: begin 2022 verloren ze in eerste aanleg. Ze tekenden beroep aan, maar kregen vrijdag opnieuw ongelijk. Volgens de rechters denkt de doorsnee-Amerikaan bij de term ‘gruyère’ meteen aan een type kaas met gaten, niet aan Frankrijk of Zwitserland. Anders gezegd: gruyère is een gewoon zelfstandig naamwoord, en zo’n woord kan je niet registreren en beschermen als merk.

Herkomst van geen tel

De Zwitserse en Franse kaasboeren mogen zich dan al in hun blokjes gruyère verslikt hebben, juristen gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht zijn allesbehalve verbaasd. ‘Wil je in de VS een product een geografische bescherming geven, dan moet dat via het merkenrecht gebeuren. Maar voor Amerikanen is de benaming ‘gruyère’ een generieke aanduiding voor een soort kaas, en generieke namen kunnen niet als merk gedeponeerd en beschermd worden. In Europa, daarentegen, bestaat er een specifieke wetgeving rond oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen, wat meer mogelijkheden biedt’, zegt Eric De Gryse, advocaat bij Simont Braun. ‘Er bestaat overigens geen handelsverdrag tussen de EU en de VS met wederzijdse erkenning van benamingen die moeten worden beschermd.’

Dat wil niet zeggen dat er in de VS geen normen bestaan voor ‘gruyère’. De rechter verwijst er zelfs expliciet naar: zo bepaalt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA dat gruyère kleine gaatjes moet vertonen en minstens 90 dagen moet rijpen. Maar de herkomst van de kaas, of de melk waar die van gemaakt wordt, is van geen tel.

Cognac, champagne, chablis

‘Europa is op dat vlak inderdaad veel strenger en strikter, waardoor heel wat voedingsmiddelen bij ons extra bescherming genieten’, zegt ook Olivier Vrins, advocaat bij Altius en gespecialiseerd in beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

‘Amerikanen onderscheiden drie situaties, wat al eens leidt tot vreemde toestanden. Cognac en roquefort zijn bijvoorbeeld wel beschermd, wat betekent dat ze niet in de VS mogen worden gemaakt. Ze hebben wel brandy en andere blauwe schimmelkazen “made in USA”, maar die mogen ze dus niet cognac of roquefort noemen. Daarnaast heb je semigenerieke namen, zoals champagne, porto en chianti. Voor die producten hebben de EU en de VS afgesproken dat die namen, die bij ons een herkomstbescherming genieten, in de VS alleen mogen worden gebruikt als de productieplaats op het etiket wordt vermeld. Vandaar dat je California Champagne kunt vinden. En tot slot heb je de generieke namen, zoals feta, chablis en nu dus ook gruyère. Bij ons mogen die alleen uit een specifieke regio komen, in de VS malen ze daar niet om.’

‘Minachting’

Overigens moeten de Amerikanen niet proberen om die producten naar de EU te exporteren. ‘Als ze dat doen en ze lopen tegen de lamp, dan zal de douane alles aanslaan en de producten vernietigen, zoals ze dat doet met namaakproducten’, aldus Vrins.

Want hoe je het ook draait of keert, het gaat hier om internationale handel en dus big business. Alleen al de Zwitsers produceren jaarlijks meer dan 32.000 ton gruyèrekaas, waarvan ze ruim 13.000 ton exporteren. De Fransen houden het bij circa 2.600 ton gruyère per jaar. Al is het de sector naar eigen zeggen niet om het geld te doen: ‘Bijna al onze gruyère wordt verkocht in Frankrijk en Europa, dus ik verwacht geen impact op de sector’, zegt Nathalie Coronel van het Syndicat Interprofessionnel du Gruyère de France. ‘Maar wat ons écht schokt, is de pure minachting van de Verenigde Staten voor onze Europese herkomstbenaming en bijbehorende kwaliteitsnormen.’