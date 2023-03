Zoals vleesgehakt kan je ook vegan balletjes kruiden naar smaak. We schrijven hier dan welk ‘rode currypasta’, maar waarom niet proberen met een andere soort? Ook gedroogde tomaten op olie komen in vele variaties.

Ingrediënten voor 4 à 5 personen

50 g zoute pinda’s

30 g gedroogde tomaten op olie, uitgelekt

1 el rode currypasta

5 tot 10 takjes verse koriander, fijngehakt

250 g gekookte bruine linzen, uitgelekt (hiervoor moet je ongeveer 120 gram droge linzen koken)

50 g havervlokken

Limoen- of citroensap naar smaak

Olie, zout

Bereiding

1. Hak de pinda’s in een keukenmachine. Voeg de tomaten, de currypasta en de koriander toe, laat de machine nog even draaien en voeg dan de linzen en de haver toe. Pureer ze tot een mengsel dat op gehakt lijkt. Voeg naar smaak limoen- of citroensap en zout toe.

2. Draai er balletjes van ter grootte van een pingpongbal.

3. Bak de balletjes aan alle kanten bruin in een pan met olie.

Recept: vrij naar een recept uit ‘Koken met kleur’ van Joke Boon

