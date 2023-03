Terwijl gnocchi doorgaans zijn gemaakt van meel, brood of aardappel, zijn gnudi gekookte balletjes op basis van ricotta: veel luchtiger in de mond en lichter op de maag. Maar de leuke klompjesvorm blijft.

Ingrediënten (voorgerecht voor 4 personen, hoofdgerecht voor 2)

Voor de gnudi:

500 g spinazie

175 g ricotta

25 g Parmezaanse kaas, geraspt

1 eierdooier

Bloem om te bestuiven

Peper en zout

Voor de pesto:

120 g waterkers, gewassen en de harde steeltjes eruit gehaald

75 g pijnboompitten

75 g Parmezaanse kaas, geraspt

1 citroen, de fijngeraspte schil

100 g ricotta

Olijfolie

Peper en zout

Eventueel een snuf chili om af te werken

Bereiding

1. Maak de pesto door de waterkers, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een geut olijfolie fijn te mixen in een keukenmachine of blender. Zodra je een fijne pasta hebt, doe je ook de ricotta in de blender en mix je die er nog even door. Kruid met peper en zout.

2. Maak de gnudi door de spinazie te wassen en gaar te stoven in een grote kookpot (je hoeft geen vetstof toe te voegen, het water dat nog aan de spinazie hangt, is voldoende). Laat de spinazie afkoelen en knijp er met de hand zo veel mogelijk vocht uit. Hak de uitgeknepen spinazie fijn. Meng de spinazie met de ricotta, eierdooier, parmezaan, peper en zout tot een homogene massa. Rol er balletjes van – zo groot als jij wil. Bestuif de balletjes met een beetje bloem.

3. Breng een grote pan met zout water aan de kook, doe er telkens een handvol gnudi in en haal ze er met een schuimspaan uit zodra ze komen bovendrijven. Laat ze uitlekken, leg ze op een warme schaal.

4. Smeer in elk bord een laagje pesto en leg daarbovenop een aantal gnudi. Werk af met wat extra parmezaan en zwarte peper.

Recept: Barbara Serelus

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven