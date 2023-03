Wie houdt niet van een zoetigheidje af en toe? Maar lang niet iedereen kan zomaar alles eten. Dit recept van Yasmine Marchal staat toe om rekening te houden met allerlei intoleranties en allergieën. Behalve dan notenallergie, want hazelnoten zijn essentieel voor de bekende rotsjes van Ferrero.

Ingrediënten

200 g + 40 g (geroosterde) hazelnoten

10 g ongezoet (glutenvrij) cacaopoeder

1 tl vanille-extract

30 g ahornsiroop

een flinke snuf zout

2 el ongezoete amandelmelk (of halfvolle melk)

150 g pure (lactosevrije) chocolade, in stukjes

Bereiding:

1. Als de noten nog niet geroosterd zijn, leg ze dan op een bakplaat bedekt met bakpapier en rooster ze kort in de oven (10 minuten op 180 °C). Geroosterde noten geven meer smaak.

2. Weeg 200 g hazelnoten af en doe die in een blender of hakmolen. Mix enkele minuten tot de boter uit de noten komt en je hazelnootboter krijgt (een smeerbare pasta).

3. Doe er het cacaopoeder, het vanille-extract, de ahornsiroop en het zout bij. Voeg er ook de amandelmelk (of gewone melk) aan toe. Mix kort tot een gladde pasta.

4. Rol balletjes van 15 g tussen je handen en duw er een hele hazelnoot in.

5. Smelt de chocolade op lage wattage in de magnetron. Doe dat met intervallen van 30 seconden, waarbij je tussen elk interval met een lepel de chocolade omroert in het kommetje. Ga zo door tot bijna alle chocolade gesmolten is. Blijf dan roeren tot ook het laatste beetje helemaal wegsmelt.

6. Hak de rest van de hazelnoten tot kleine stukjes (niet helemaal verkruimelen) en doe dit bij de chocolade. Rol de balletjes door de chocolade en leg ze op bakpapier in de koelkast zodat de chocolade weer hard wordt.

Recept: Yasmine Marchal

Foto: Dorothee Dubois