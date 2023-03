Regering vraagt Engie om te schuiven met werken aan jongste kernreactoren

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) bevestigde nogmaals aan de topministers dat een verschuiving van de werken aan Doel 4 en Tihange 3 de meest ‘robuuste’ piste is op het vlak van nucleaire veiligheid.

Een maand geleden vroeg de kern al eens aan Engie Electrabel om een korte levensduurverlenging van de oudste kerncentrales te onderzoeken. Maar het bedrijf heeft geantwoord dat het niet mogelijk is.

Intussen heeft het Fanc zelf al een alternatieve optie voorgesteld, waarbij wordt geschoven met de moderniseringswerken aan Doel 4 en Tihange 3, die de regering tien jaar langer in dienst wil houden. Door die verschuivingen zouden de reactoren wel kunnen draaien tijdens de winters ‘25-’26 en ‘26-’27 en zo de elektriciteitsbevoorrading verzekeren.

De nodige werken zouden dan in de zomer plaatsvinden. Hoe dan ook moeten ook de veiligheidseisen worden aangepast. Ofwel moeten de eisen worden verlaagd, ofwel moet de timing worden aangepast. Het Fanc zegt daar geen voorstander van te zijn, maar is van mening dat het te rechtvaardigen is, aangezien de elektriciteitsbevoorrading anders in gevaar dreigt te komen.

Formele brief

De kern heeft nu formeel beslist om ook dat scenario te laten onderzoeken. Het Fanc herhaalde voor de topministers dat volgens hen Doel 4 en Tihange 3 de meest robuuste optie is op het vlak van nucleaire veiligheid.

Het voorstel wordt nu ook voorgelegd aan Engie Electrabel. Zij zijn eigenaar en uitbater van de centrale. Elk initiatief vertrekt van hen. Tot nu toe heeft het bedrijf alleen informeel laten verstaan dat het niet uitgesloten was.

Nu stuurt de regering een formele brief met de vraag om een veiligheidsdossier in te dienen. Ook naar netbeheerder Elia vertrekt een brief met de vraag wat ze zeker nodig hebben om de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren.