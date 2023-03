Toby Alderweireld stopt als Rode Duivel

Rode Duivel Toby Alderweireld (34) stopt bij de nationale ploeg. Na 127 interlands is voor hem het moment gekomen om zich volledig te focussen op zijn clubcarrière bij Antwerp. Dat zal hij later vandaag officieel bekendmaken.

De aankondiging komt als een verrassing, want half december zei de verdediger op een persconferentie dat hij na het WK in Qatar beschikbaar bleef voor de nationale ploeg. Maar vorige week kantelde zijn discours al een beetje toen Alderweireld in een interview met deze krant vertelde dat hij het belang van Antwerp altijd boven de Rode Duivels zou plaatsen. Vervolgens geraakte hij donderdagavond geblesseerd in de halve finale van de beker tegen Union.

Alderweireld debuteerde bij de Rode Duivels op 29 mei 2009 tijdens de Kirin Cup in Japan tegen Chili. Sindsdien verzamelde hij 127 caps. In zijn eerste jaren fungeerde hij vooral als rechtsachter, maar de laatste jaren was hij uitgegroeid tot een betrouwbare vaste waarde in het centrum van de defensie van de Rode Duivels.

Alderweireld was er als onderdeel van de Gouden Generatie bij op alle grote tornooien sinds het WK in Brazilië in 2014 en beleefde hét hoogtepunt met de nationale ploeg op het WK in Rusland in 2018, waar België derde werd. Hij scoorde in totaal vijf keer voor de Rode Duivels, waaronder een doelpunt op het EK 2016 in de achtste finale tegen Hongarije.

